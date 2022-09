Federico Dainese, chi è il tronista di Uomini e Donne/ Ex corteggiatore, cerca una donna…

Federico Dainese, chi è il tronista di Uomini e donne

Il giorno di Federico Dainese dovrebbe essere arrivato. Dopo la prima settimana di programmazione di Uomini e Donne, nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi e che vedrà al centro dello studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Maria De Filippi dovrebbe presentare al pubblico i due tronisti che affiancheranno le troniste Federica Aversano e Lavinia. Uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne si chiama Federico Dainese, ha 25 anni, è un giocatore di pallanuoto e, nella scorsa stagione del programma di Maria De Filippi, si è fatto conoscere come corteggiatore di Veronica Rimondi con cui, tuttavia, non è poi scattata la scintilla.

Oltre a giocare a pallanuoto che gli ha permesso di forgiare un fisico atletico e possente, Federico lavora come odontotecnico presso lo studio del padre che è molto severo sul lavoro non facendogli sconti. Si definisce un “cocco di mamma” da cui, ammette, di essere un po’ viziato.

Federico Dainese: ecco cosa cerca in una donna a Uomini e Donne

Single e desideroso di innamorarsi, Federico Dainese spera di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne con la donna della sua vita con cui costruire una storia stabile e importante, ma come dev’essere una donna e quali caratteristiche caratteriali deve avere per conquistarlo?

“Con le donne non mi reputo molto fortunato. Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato, si vede proprio che mi piace una persona. Do tutto, ma la prendo sempre nel c**o. Spero di trovare una ragazza sincera, una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho e quello che faccio”, ha detto nel video di presentazione.

