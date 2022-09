Ida Platano e Alessandro Vicinanza, bacio a Uomini e Donne/ Armando Incarnato sbotta…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ritorno di fiamma a Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati i protagonisti della prima parte della scorsa stagione di Uomini e Donne. Tra i due il feeling c’era, ma il diverso stile di vita li avevano portati a dirsi addio. “Se lui non decide allora decido io. Ho bisogno di un uomo che abbia gli attributi e adesso basta”, aveva detto Ida nella scorsa stagione chiudendo la storia dopo i dubbi e i timori di Alessandro che non si sentiva pronto per una convivenza ed, eventualmente, un trasferimento.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, ritorno di fiamma a Uomini e Donne?/ Lei svela...

Dopo l’addio, sia Ida che Alessandro hanno provato a conoscere altre persone, ma per entrambi non ha funzionato. La Platano, dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri, si era concentrata sul cavaliere pugliese sperando di poter recuperare il loro rapporto mentre Alessandro, dopo qualche uscita con alcune dame, aveva sempre chiuso. Dopo un’estate, entrambi sono tornati in trasmissione e la fiamma, a quanto pare, si è riaccesa.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI, LITE A UOMINI E DONNE/ "Mi ha cancellato..."

Armando Incarnato, scontro con ida Platano a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida e Alessandro, non solo sono usciti nuovamente insieme, ma si sono anche baciati. Un racconto che, in studio, scatena reazioni contrastanti. Oltre ai commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, infatti, arriverà anche quello di Armando Incarnato, da tempo amico di Ida dopo aver provato ad avere una storia.

Come svelano le anticipazioni, il cavaliere napoletano non nasconderà i propri dubbi e in studio scoppierà una lite tra Armando e Ida e che coinvolgerà, poi, anche Alessandro Vicinanza.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lite di fuoco a Uomini e Donne/ Lui l'ha cercata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA