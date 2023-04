Federico Dainese sbotta: “Federico Nicotera è sparito dopo Uomini e Donne”/ “Forse è colpa di Carola”

Federico Dainese attacca Federico Nicotera dopo Uomini e Donne: “È sparito, neppure una chiamata”

Prima di lasciare Uomini e Donne insieme a Carola Carpanelli, Federico Nicotera ha condiviso gioie e dolori del trono insieme a Federico Dainese. Tra i due è nata un’amicizia che Dainese sperava potesse continuare anche dopo il percorso fatto a Canale 5, eppure così non è stato. È per questo motivo che l’ex tronista – che ha lasciato il trono senza fare alcuna scelta – ha lanciato una frecciatina a Nicotera e anche alla sua dolce metà.

Intervistato da Blasting News, Federico Dainese ha raccontato di avere oggi contatti solo con l’ex tronista Federica Aversano, ma di non aver più sentito né Lavinia Mauro, né soprattutto Federico Nicotera. “Con lui ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente.” ha rivelato Dainese, lanciando poi l’allusione: “Non so se è per qualcosa che ho fatto io, o magari Carola.”

Federico Dainese: “Carola avrà detto a Federico di non vedermi più”

Federico ha così spiegato i motivi per i quali Carola potrebbe avere avuto un coinvolgimento nel silenzio di Nicotera nei suoi confronti: “Vedo tante fanpage che dicono che io ‘odiavo Carola’, ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te. Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più.”

Federico Dainese conclude, rivelando di esserci rimasto veramente male: “È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype fare l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio…”











