Federico e Carola di Uomini e Donne stanno ancora insieme?/ Dalla scelta alla convivenza: “Tanti progetti”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne: l’amore continua a gonfie vele

Tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo c’è un’amatissima coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Loro sono Federico Nicotera e Carola Carpanelli: lui tronista, lei corteggiatrice, si sono incontrati nel dating show e, tra scontri e baci, si sono innamorati e scelti. Questo accadeva alcune settimane fa; oggi Federico e Carola stanno ancora insieme e hanno tanti progetti di coppia da realizzare.

Federico Nicotera, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, si è detto felicissimo di questa storia d’amore che sta vivendo: “Mi sento amato. – ha rivelato – È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore. Sono contentissimo.” Per ora Federico e Carola vivono la quotidianità con leggerezza, ma stanno già pensando alla convivenza?

Federico Nicotera e Carola Carpanelli: convivenza dopo Uomini e Donne?

“Sì, abbiamo avuto modo di discuterne e temporaneamente abbiamo trovato soluzioni comode per poterci vedere il più possibile. Stare separati è faticoso, non abbiamo intenzione di perderci e non escludo che appena possibile accorceremo le distanze del tutto…” sono state le parole di Carola dopo la scelta a Uomini e Donne al magazine del programma.

D’altronde: “Federico mi rende serena, durante il trono faceva il duro ma in realtà è un “patatino” e io mi sento come una quindicenne alla prima cotta. Mi sembra di conoscerlo da anni e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati più brutti o strani.” ha raccontato l’ex corteggiatrice.

