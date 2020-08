Federico Fashion Style choc “Partito con febbre”/ “Sardegna zero controlli per Covid”

Bufera su Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, il celebre parrucchiere dei vip risultato positivo al Covid di ritorno dalla vacanza in Sardegna. Nella giornata di oggi è intervenuto in tv, in collegamento con la trasmissione di Rai3, Agorà estate, alla quale ha parlato della sua situazione rilasciando alcune dichiarazioni choc soprattutto per via della sua denuncia pubblica sulla presunta assenza di controlli in Sardegna. Attualmente in isolamento dopo il tampone risultato positivo, Federico Fashion Style alla trasmissione tv ha spiegato cosa è accaduto in Sardegna durante la sua permanenza, asserendo di aver iniziato ad accusare i primi sintomi. Da qui la decisione di sottoporsi al test sierologico: “Avevo già un po’ di febbre ma il sierologico era risultato negativo”, ha asserito. Solo dopo il suo ritorno a Roma, “la febbre continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo”. Sui sintomi ha svelato: “non sento odori e sapori, poi ho una tosse fortissima e dolori articolari e muscolari”.

FEDERICO FASHION STYLE CHOC “PARTITO DA SARDEGNA CON FEBBRE”

Nel corso del suo collegamento tv Federico Fashion Style ha raccontato anche quale è stata la sua condotta rispetto alla sua vacanza in Sardegna spiegando: “Non ho frequentato discoteche perché viaggiavo con una bambina, ho una figlia di 3 anni. La situazione era normale, tutti erano senza mascherina”. Quindi ha denunciato la totale assenza di controlli: “Nei luoghi pubblici la mettevo ma nei ristoranti e nei bar la mascherina la togli. Controlli non ce n’erano assolutamente, questo è da dire”. Ma a fare maggiormente scalpore è stata la sua dichiarazione rispetto alla mancanza di controlli al momento dell’imbarco per Roma: “Sono partito dalla Sardegna che avevo la febbre, al ritorno. Sulla nave nessuno ci ha controllato la temperatura. Soprattutto al ritorno. Si diceva che avrebbero fatto i tamponi, che avrebbero controllato la temperatura ma la mattina a Civitavecchia non ci ha controllato nessuno”. Le sue parole hanno però scatenato varie polemiche. Dagospia scrive che per due giorni dopo il suo ritorno ed in attesa dell’esito del tampone (poi risultato positivo), Federico avrebbe frequentato il suo salone di Anzio scatenando adesso l’ira delle clienti: “Faceva il cretino con le persone vicine”, avrebbe detto una donna. “Mia sorella in vacanza a Roma è andata a farsi i capelli da lui e non può tornare in attesa del tampone: questo disagio chi lo paga?”, avrebbe tuonato un’altra donna.



