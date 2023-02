Federico Fashion Style choc: “Persi 25 kg dopo la separazione”/ “La mia ex Letizia vuole andare in tribunale”

Federico Fashion Style si sfoga contro l’ex Letizia Porcu: “Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia”

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo dopo il coming out fatto a Verissimo, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, si è lasciato andare ad un lungo sfogo durante il quale ha fatto forti dichiarazioni. Il celebre hairstylist ha ammesso di essere dimagrito molto dopo la separazione dalla compagna Letizia Porcu: “Ho perso 25 kg dopo la separazione.” ha esordito, lanciando poi una stoccata alla ex.

“Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere da sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. – e ancora – Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Lei vuole andare in tribunale.”

Federico Lauri e la stoccata all’ex Letizia col nuovo compagno

Sarebbero dunque tesi i rapporti tra Federico Lauri e la sua ex, anche se l’haistylist spende comunque parole d’affetto nei suo riguardi nel corso dell’intervista: “Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. – ha spiegato Federico, lanciandole tuttavia un’altra non tanto velata stoccata – La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”. Rimane in silenzio invece, almeno per ora, Letizia Porcu, che di fronte a queste forti dichiarazioni del suo ex potrebbe comunque decidere di replicare a tono.

