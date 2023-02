Federico Fashion Style, duro sfogo contro hater dopo coming out/ “Andate a lavorare…”

Federico fashion Style nel mirino degli haters

Dopo aver scelto di fare coming out rilasciando un’intervista ai microfoni di Verissimo, Federico Fashion Style è finito nel mirino degli haters. L’hair stylist, attraverso i social, si è lasciato andare ad un amaro sfogo scagliandosi contro gli autori di commenti negativi nei suoi confronti. Federico ha così rispedito al mittente le accuse di chi pensa che abbia scelto di fare coming out in tv per visibilità.

“Ho letto di tutto, anche che ho fatto l’ospitata per chissà quale valanga di denaro. Questo non è vero, così come non è la verità che ho deciso di parlare del mio coming out per visibilità. Anche perché se fosse stato così lo avrei fatto prima. Se ho deciso di aprirmi è perché in un certo senso ho dovuto farlo. Sono stato costretto perché qualcuno ha fatto uscire cose mie private. Quindi sono dovuto intervenite direttamente“, ha sbottato l’hair stylist.

Lo sfogo di Federico Fashion Style

Oltre alle accuse sui presunti guadagni derivanti dal coming out, Federico Fashion Style è stato anche accusato di trascurare il suo lavoro dando più importanza a tutto il contorno. Un’accusa che l’hair stylist respinge con forza zittendo tutti gli haters in modo duro.

“Ecco qui le mie domeniche, fatte di pranzi in magazzino, una zuppa calda, ma sono comunque felice. Il mio lavoro è sempre stato e sempre sarà la mia gioia! E voi prima di giudicare mettetevi una mano sulla coscienza perché io lavoro sette giorni su sette. Voi che parlate a vanvera magari state belli comodi nel letto e dite solo ca***te. Andate a lavorare anche voi poi vedete come non avete il tempo come me di pensare agli altri, buona vita”, le parole di Federico Lauri riportate da Biccy.

