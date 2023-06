Federico Fashion Style dai carabinieri per Letizia Porcu?/ Lo sfogo “Non ce la faccio più”

Federico Fashion Style, nuovi problemi con l’ex compagna Letizia Porcu?

Periodo alquanto complicato per Federico Fashion Style, che sta soffrendo molto dopo la separazione dall’ex Letizia Porcu. Come se non bastasse, il famoso hairstylist è stato anche ricoverato in ospedale e ha raccontato ai suoi follower di aver avuto un crollo. Poi ha pubblicato una storia su Instagram, lasciandosi andare ad un’ulteriore sfogo: “Tempo al tempo. Non ce la faccio più!”. Quindi la condivisione di un disegno realizzato dalla piccola Sophie, che Federico Fashion Style definisce la sua grande forza. “Sei in ogni parte di me, mia piccola Sophie, anche se oggi non ti ho sentito per varie ore. Un dolore immenso che spero nessuno di voi possa mai provare. Alla cattiveria non c’è rimedio“.

Federico Fashion Style in ospedale: "Ho avuto un crollo"/ "Ricevute accuse gravi solo per soldi"

Secondo quanto riferisce Il Messaggero la visita di Lauri ai Carabinieri avrebbe a che fare con la sua ex compagna Letizia Porcu. “Continua la battaglia legale fra Fashion Style e l’ex compagna Letizia Porcu. Ancora una volta, l’oggetto del contendere sarebbe la figlia Sophie Maelle”, si legge sul noto quotidiano.

Federico Fashion Style dai carabinieri a Pasqua/ Scontro con l'ex per la figlia: poi…

Federico Fashion Style e Letizia Porcu, rapporti sempre più tesi da diversi mesi a questa parte

In effetti non tira una bella aria tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu, sempre più lontani e in rapporti tesi dopo una separazione che ha fatto discutere. “Ragazzi come vedete sono molto dimagrito. Ho perso più di 20 kg ed è evidente. La mia ex ha preso tutti i vestitini della piccola da casa nostra ed è andata a vivere dalla madre”, aveva sbottato pochi mesi fa il famoso hairstylist.

“Questo non è giusto, è togliere delle certezze a nostra figlia. Per la piccola è un trauma. Questa è casa sua ed è qui che aveva tutti i vestiti. Qua non ho nemmeno più le mutandine per cambiarla o i suoi giochi. A quanto pare la mia ex vuole andare in tribunale e vedremo”.

Federico Fashion Style, nuova frecciatina a Lucrezia Porcu?/ "Facile approfittarsi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA