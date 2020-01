Federico Fashion Style/ “Ho sofferto molto per avere mia figlia Sophie” (Vieni da me)

Federico Fashion Style, l’hair stylist dei vip, è uno degli ospiti della puntata di Vieni da me in onda oggi, mercoledì 29 gennaio. Protagonista di un reality in onda su Real Time, Federico Fashion Style oggi non è solo un hair stylist, ma è diventato anche un personaggio televisivo. Seguitissimo sui social, Federico ha trasformato la sua passione per la bellezza in una professione che porta avanti con tante dedizione. Buongiorno ragazzi, io oggi, alle 14.30, sarò da Caterina Balivo nel programma Vieni da me. Quindi mettete la sveglia perchè alle 14.30 sarà da Caterina Balivo”, annuncia Federico Fashion Style ai followers a cui rivolge l’invito di sintonizzarsi comunque sul primo canale della Rai sin dalle 14. Oltre a parlare di bellezza, l’hair stylist racconterà anche i segreti della sua vita privata?

Federico Fashion Style papà: “mia figlia nata con l’inseminazione”

Non solo lavoro nella vita di Federico Fashion Style che è fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che l’ha reso papà di una bambina. “Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci”, ha raccontato al settimanale Chi l’hair stylist. “E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?” ha dichiarato. Per avere la bambina, la coppia ha scelto di farsi aiutare dalla medicina. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”, ha aggiunto ancora.





