Federico Fashion Style, nuovi dettagli dopo l’aggressione: “Trauma cranico-facciale”/ “Colpito da un omofobo”

Federico Fashion Style aggredito da un omofobo, la diagnosi: “Trauma cranico-facciale”

Federico Fashion Style è ancora ricoverato in ospedale dopo la violenta aggressione rimediata su un treno nei giorni scorsi. Intervenuto in una intervista rilasciata al Corriere della sera, il celebre parrucchiere per vip ha svelato nuovi dettagli dell’accaduto, tornando sulla triste vicenda che segna una nuova, ennesima pagina orribile. “Sono stato aggredito, ragazzi è incredibile che ancora esistono gli omofobi e ancora a noi viene detto fr**io di me**a. È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto ciò! Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti! Essere insultato, denigrato e aggredito per il mio orientamento è proprio vergogno! Grazie per i mille messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere! Ma vi prego, smettetela di chiamare la gente fr**io! L’omosessualità non e’ una malattia!

Federico Fashion Style ha poi svelato altri dettagli riguardo all’accaduto sul treno: “Sono state chiamate le forze dell’ordine e l’ambulanza che mi ha portato al pronto soccorso di Colleferro. La botta fortissima al volto mi ha provocato un trauma cranio facciale. Il trauma psicologico è devastante” ha ammesso Federico Fashion Style che ricoverato all’ospedale Colleferro, guarirà in quindici giorni circa.

Aggressione Federico Fashion Style: “Avevo chiesto di interrompere il video”

Riguardo all’accaduto sul treno delle scorse ore, Federico Fashion Style ha ricostruito la vicenda. Il parrucchiere, dopo aver compreso che il suo treno avrebbe fatto arrivo a destinazione con un ritardo di oltre 80′, è andato a chiedere delucidazioni a un controllore, quando si è reso conto di essere ripreso da un altro passeggero. “Gli ho chiesto di cancellare il video, ma lui ha negato e ha iniziato a inveire con parole pesanti nei miei confronti: ‘Fai schifo, guardati allo specchio, sei un cog…’ Il tutto è accaduto sotto gli occhi delle operatrici. A quel punto, ho chiesto che venisse chiamato il capotreno, che è arrivato immediatamente. Il signore ha continuato a negare, mi ha apostrofato chiamandomi “pagliaccio”. E, siccome non la smetteva, ho chiesto l’intervento della polizia. Allora che mi ha detto: ‘Vai a sederti, fr***o di m…’ la forte rivelazione di Federico Fashion Style.

A quel punto, Federico Fashion Style ha reagito a parole alle offese omofobe ricevute, replicando a tono ma finendo per essere vittima di violenza: “Gli ho risposto che si deve vergognare perché avrei potuto essere suo figlio oppure suo figlio potrebbe, un giorno, confessargli di essere omosessuale. Sono passati due secondi: mi è saltato addosso, sferrandomi un pugno sul volto e prendendomi a schiaffi”.











