Federico Fashion Style “Papà gelosissimo”/ Parla Letizia: “Lui in un reality? Ora…”

È uno dei più noti hairstylist italiani ma è spesso al centro di polemiche. Lui è Federico Lauri, meglio noto a tutti come Federico Fashion Style, protagonista proprio negli ultimi giorni di una nuova accesa polemica nata dopo l’annuncio della sua imminente partenza per la Sardegna. “Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza”, ha scritto su Instagram, sollevando un polverone per ciò che riguarda le restrizioni del Covid e la questione Sarda in particolare.

Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, Federico ha ammesso di essere in partenza proprio in queste ore e ha tenuto a fare un chiarimento. “Sto per partire in Sardegna, avete idea di cosa sta per succedere? È nata una polemica pazzesca perché io vado in Sardegna, che poi ho fatto il tampone, tutto a posto… ma io vado per lavoro!” ha sottolineato l’hairstylist, annunciando un nuovo progetto televisivo.

Federico Fashion Style in un reality? Parla la compagna Letizia

Federico Fashion Style sta lavorando ad un nuovo programma itinerante, in cui aiuterà donne in giro per l’Italia a cambiare look: “Sì, – ha conferma lui in diretta su RTL 102.5 News – si chiama Beauty Bus e lo stiamo già girando! Adesso inizieremo a girare tutto il tour dell’Italia, quindi donne preparatevi perché sto per arrivare!” Dopo la parentesi dedicata al nuovo progetto televisivo, è stata la sua compagna Letizia a parlare di lui. Nel giorno della festa del papà, la donna ha raccontato che “Fede come papà è unico, veramente super apprensivo e super presente anche da lontano perché fa 100 chiamate e videochiamate al giorno! È gelosissimo di Sofi”. Proprio Letizia ha infine smentito una possibile partecipazione di Federico ad un reality: “Non credo per ora che ci sia la possibilità, ci sarebbe anche un po’ di problematica con i saloni poi in un momento già difficile per le chiusure di questo periodo.”

