Federico Fashion Style, Troppo Top/ Video, singolo trash per l’estate post lockdown!

Federico Fashion Style è pronto a spiccare il volo lasciando la sua professione da parte e sperando in una carriera nel mondo dello spettacolo? Il parrucchiere della star, il più trash della tv (e non solo), non ha intenzione di mollare la presa e appendere al chiodo forbici e pettini ma non disdegna nuovi progetti e nuove sfide proprio come quella musicale che lo vede protagonista in un singolo trash per l’estate post lockdwon, Troppo Top. Con un sound latineggiante a tinte rosa (è proprio il caso di dirlo visto che indossa una camicia piuttosto vistosa), Troppo Top è stato rilasciato e il video ufficiale è disponibile su Youtube pronto a scalare le classifiche per diventare il tormentone dell’estate 2020.

FEDERICO FASHION STYLE DIVENTA CANTANTE PER TROPPO TOP

Al centro del video non poteva non esserci lui, Federico Lauri il protagonista de “Il salone delle meraviglie” per il Real Time, un programma in cui apre le porte del suo salone e racconta le avventure sue e delle sue clienti vip e nip. Il lancio di Troppo Top è stato fatto proprio da Federico Fashion Style che sulle sue Instagram stories ha spiegato: “Sta per uscire, su tutte le migliori piattaforme musicali, il mio singolo: Troppo Top!” e ancora: “Guardatelo perchè fa troppo ridere!” dice il parrucchiere. Al suo fianco nel video una serie di protagoniste che chi segue il programma conosce bene, ovvero le “donne” del suo salone di Anzio, Patrizia Paccarié, Alessia Manfrin e la stessa Roberta Serafini che nel è addirittura cantante al fianco del parrucchiere al grido di “Federico Despacito muy bonito te quiero mas!”. Cosa potete fare adesso? Guardare il video ovvio.





