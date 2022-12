Federico Fashion Style: vigili al Christmas party con Valeria Marini/ Festa finita e…

Federico Fashion Style e il Christmas party con Valeria Marini

Per Federico Fashion Style, quello alle porte, sarà sicuramente un Natale particolare per la fine della relazione con Letizia Porcu, madre di sua figlia. Nonostante i problemi personali, tuttavia, l’hair stylist dei vip non rinuncia al proprio lavoro a cui si sta dedicando totalmente per provare a staccare la spina dai pensieri legati al proprio privato. Federico Fashion Style, così, anche quest’anno, non ha rinunciato al Christmas Party con l’amica Valeria Marini. L’hair stylist ha invitato amici e clienti al party di Natale lanciando un messaggio nella locandina.

“Vi aspettiamo numerosi per il Christmas party. – si legge sulla locandina – Festa che si terrà nel salone del nostro negozio mercoledì 21 dicembre alle 21,30. Non puoi mancare. Dress code: paillette, glamour. Il salone è quello all’interno del palazzo Coin al Vomero“.

L’arrivo dei vigili al Christmas party

Il Christmas party di Federico Fashion Style, tuttavia, non è andato nel migliore dei modi. Secondo quanto fa sapere il quotidiano Il Mattino, infatti, la festa sarebbe stata interrotta dall’arrivo dei vigili. “Stop alla festa all’interno di Coin. Il blitz dei vigili urbani in via Scarlatti, sotto il comando del capitano Gaetano Frattini, si è consumato mercoledì sera, in occasione del «party natalizio» organizzato dal parrucchiere dei vip“.

Il giornalista Valerio Esca de Il Messaggero, inoltre, fa sapere che il party non si sarebbe potuto svolgere “a alla fine gli amici di Federico, gli invitati e i partecipanti hanno comunque dato il via alle danze, scatenandosi nel salone, come testimoniano le decine di storie su Instagram”, nonostante la presenza dei vigili.

