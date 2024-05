Federico Ielapi, chi è?/ Da “Pinocchio” al successo con Don Matteo: “Benigni? Che emozione recitare con lui”

Federico Ielapi è tra gli attori più giovani e di talento del panorama cinematografico italiano. A soli 8 anni si fa conoscere ed apprezzare quando viene scelto da Matteo Garrone per interpretare “Pinocchio” nell’omonimo film rivisitato in chiave moderna e diventato un grande successo al botteghino. Non solo, Federico si fa conoscere anche come attore nel cast di Don Matteo, una delle serie più amate e viste del piccolo schermo, prestando il volto al giovanissimo Cosimo Farina. Da non dimenticare poi la partecipazione al film “I moschettieri del Re” e “Tutti per 1 – 1 per tutti” diretto da Giovanni Veronesi. Una carriera importante per il giovane attore che è stato anche tra i protagonisti di uno dei film di maggior successo al botteghino. Parliamo di “Quo vado”, commedia del 2016 diretta ed interpreta da Checco Zalone che lo scelse per un breve ruolo diventato celebre per la frase “da grande voglio fare il posto fisso”.

Diretta Vincitori David di Donatello 2024: i premi/ Cortellesi e Garrone favoriti

Proprio il giovane attore ricordando la sua partecipazione al film di Matteo Garrone ha detto dalle pagine di romasette: “è stato bellissimo. I consigli più importanti che mi ha dato Garrone sono stati di essere sempre me stesso e di cambiare battuta se fossi stato in difficoltà. L’’ho apprezzato, mi è tornato molto utile in seguito”.

Josh O’Connor, chi è?/ Dal Principe Carlo al successo con Challangers e La chimera: "un segno del destino"

Federico Ielapi: da Pinocchio a Non mi uccidere

Sul scia del successo di “Pinocchio” di Matteo Garrone, Federico Ielapi diventa popolarissimo. Seguono tantissime partecipazioni a diversi film: a cominciare dall’opera prima di Michela Andreozzi dal titolo “Brave Ragazze”, ma anche in “Non mi uccidere” di Andrea De Sica fino alla serie “A casa tutti bene – La serie” di Gabriele Muccino. Poi entra nel cast di Don Matteo 11 nei panni del piccolo Cosimo Farina.

Ricordando il film “Pinocchio”, il giovane attore ha raccontato della grande emozione provata nel recitare accanto al Premio Oscar Roberto Benigni: “ero molto emozionato all’inizio ma poi sul set siamo abbiamo fatto amicizia subito, lui era molto simpatico, mi faceva tanto ridere”.

Stefano Mainetti e Pino Quartullo, ex marito ed ex compagno Elena Sofia Ricci/ "In amore mi sono fatta male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA