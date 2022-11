Federico Lauri, chi è Fashion Style/ “Gay? Me ne frego dei giudizi altrui e…”

Chi è Federico Fashion Style, l’hair stylist dei vip

Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, è un hair Stylist originario di Anzio di 32 anni dal quale si recano moltissimi vip. Federico Lauri è protagonista del programma di Real Time “Il Salone Delle Meraviglie” e ha partecipato a Ballando con le Stelle 2021. Federico Fashion Style è stato legato per 17 anni con Letizia Porcu, con cui ha avuto anche una figlia. Tuttavia la separazione tra i due non è tutt’altro che serena e sembra che i due ex siano ai ferri corti. Federico Fashion Style poco dopo aver compiuto 18 anni, Federico apre il suo primo negozio ad Anzio ma il suo talento è così evidente che velocemente apre due punti vendita a Corso Como a Milano e in Sardegna. Successivamente arriva anche a Piazza di Spagna, dove apre il suo quarto salone. Sono stati successivamente aperti altri punti nella città di Roma all’ Eur e uno a Napoli.

Proprio l’apertura del salone di Napoli, l’11 luglio 2021, ha suscitato non poche polemiche per il party in pieno centro organizzato da Federico Lauri con molti VIP e ospiti che hanno intasato la via dove ha sede il negozio, senza tener conto delle regole anti covid. Federico di fatto ha costruito un impero nel settore oltre a essere un nome molto ricercato per la sua ecletticità e bravura. Nel 2021 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle, programma dove parla spesso dell’inseminazione artificiale a cui lui e la sua ex moglie Letizia Porcu hanno dovuto far ricorso per avere la figlia Sophie. Nel 2022 Federico Fashion Style è giudice del reality condotto da Barbara D’Urso La Pupa e il Secchione Show 2022.

Su Federico Fahion Style è sempre aleggiato un sospetto sul suo orientamento sessuale. Più volte Federico fin da piccolino infatti spiega di essere stato più volte preso in giro per come si vestiva. famoso per le sue pailettes e i suoi colori sgargianti, quello che oggi lo ha reso celebre in tv nella vita reale è ciò che mette in difficoltà l’hair stylist, o almeno ci prova: “Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perché io mi vedevo bene così”. Federico ha raccontato di essere vittima di pregiudizio proprio per il suo look: “Ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice “guarda ‘sto gay” io non lo sento proprio”. Federico Fashion Style però spiega: “L’essere fashion non è legato alla sessualità. Ognuno in camera da letto può fare ciò che vuole. Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui. Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere”.

Nonostante queste sue dichiarazioni televisive molte persone continuano a fare ipotesi inerenti ai suoi gusti sessuali tanto che, più di recente, Letizia Porcu, ovvero la moglie di Federico Fashion Style, si è vista costretta ad intervenire: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. Stare al suo fianco è molto impegnativo.”











