Federico Fashion Style, chi è e vita privata/ L’intervento di chirurgia estetica e…

Federico Fashion Style, chi è il parrucchiere dei vip e i suoi programmi

Federico Fashion Style è nato ad Anzio e ha 32 anni. È sposato con Letizia Porcu, dal quale ha avuto una figlia, Maelle (2017) grazie al metodo dell’inseminazione artificiale. A 13 anni, abbandonata la scuola dell’obbligo, inizia a lavorare nella bottega di un barbiere. La sua fama arriva 5 anni fa grazie alla pubblicità mediatica che gli fanno Valeria Marini e Giulia de Lellis. Da allora, il personaggio di Federico Fashion Style non conosce declino. A contribuire al suo successo sono le partecipazioni a Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso, come ospite di Barbara d’Urso. Federico Lauri è sposato da tanti anni con una donna di nome Letizia Porcu.

La coppia ha anche una figlia di nome Sophie Maelle nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale. La sua passione per il lavoro lo hanno portato a lavorare anche 15 ore al giorno e non dire mai basta anche e soprattutto per garantire un futuro roseo a sua figlia. La moglie di Federico, nata nel ’90 ed ex studentessa dell’istituto di moda Colonna-Gatti di Nettuno, ha aperto uno shop online di abbigliamento dove propone abiti scintillanti e una filosofia di stile che non si discostano molto da quella che Federico Fashion Style propone per i capelli. Lo shop porta il nome della loro figlia Sophie Maelle.

Federico Fashion Style si è sottoposto di recente ad un intervento chirurgico. Federico aveva spiegato che in adolescenza aveva messo su peso e nonostante la palestra e una sana alimentazione non era riuscito a eliminare l’accumulo di grasso. Dopo quindici anni, Federico Fashion Style ha preso coraggio e ha deciso di sottoporsi ad un’operazione. In alcune storie Instagram, Federico ha parlato dell’intervento aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute: “Io sto bene e ho fatto una cosa che mi ha fatto stare ancora più bene. Secondo me la chirurgia estetica se usata per piccolo cose o che ci danno veramente fastidio è importante”.

Federico è ancora dolorante ma a distanza di settimane dall’intervento tutto sembra procedere per il meglio: “Adesso un po’ di dolore ce l’ho ma tutto passerà, ho deciso di fare questo intervento con liposuzione con addominoplastica. Ancora non ho visto tutto il lavoro, ho la guaina, ma ho intravisto solo una piccola parte e sono veramente soddisfatto. A due giorni dall’intervento sto andando abbastanza bene”. Federico Fashion Style ha poi consigliato alle persone che devono sottoporsi alla stessa operazione di affidarsi a persone competenti: “Se siete sicuri e volete sottoporvi ad un intervento chirurgico affidatevi a persone competenti, umane e delle quali potete fidarvi”.











