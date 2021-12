Federico Lauri, dedica commuovente per Sophie Maelle/ “Mia figlia è tutto”

Federico Lauri Fashion Style piange per sua figlia Sophie Maelle prima di introdurre la sua esibizione, a lei dedicata, sulle note di A modo tuo di Elisa, a Ballando con le Stelle 2021. “Io e la mia compagna Letizia abbiamo sempre voluto una figlia e dopo tanto tempo con la fecondazione assistita e le complicazioni, ce l’abbiamo fatta. Lei ha avuto una emorragia interna e stava per perdere la vita. Letizia ha cercato in tutti i modi di farmi sentire realizzato, anche dopo questa cosa così difficile ha deciso di andare avanti”, spiega Federico.

Federico Lauri Fashion Style è gay?/ Tormentone infinito e aneddoto: "Da bambino..."

Federico Fashion Style, dedica struggente alla figlia Sophie Maelle

“Quando è nata mia figlia ho provato un’emozione surreale. Ricordo che mi sentivo in un altro pianeta. Per me Sophie è più di un amore, il mio sangue, la mia aria. E’ tutto. Io potrei anche senza essere niente, vorrei solo avere la sua felicità e il suo bene. Quando la guardo mi dà gioia. Mi riempie il cuore e le giornate, i miei occhi si riempiono di amore per lei. Per me lei è l’amore”, conclude Federico Lauri Fashion Style, lasciando la giuria a bocca aperta. Tutti in piedi per il parrucchiere dei vip, che guadagna gli applausi anche per quanto riguarda la sua coreografia e non solo per le bellissime parole dedicate alla figlia.

