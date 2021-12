Federico Lauri Fashion Style è gay?/ Tormentone infinito e aneddoto: “Da bambino…”

Federico Lauri Fashion Style è gay? Il quesito sull’orientamento sessuale del famoso parrucchiere dei vip, nonché aspirante ballerino a Ballando con le Stelle 2021, continua a tenere banco tra il pubblico, nonostante i numerosi chiarimenti avvenuti in queste settimane. Nel corso della sua avventura da Milly Carlucci, Federico è tornato più volte sull’argomento, dovendo rispondere ad alcune allusioni che lo hanno evidentemente infastidito.

Ad un certo punto dello show, addirittura, i suoi genitori hanno ritenuto di dover fare alcune precisazioni, per prendere le sue parti dopo una polemica con alcuni membri della giura. A papà e mamma Lauri, aveva infastidito il fatto che alcuni giurati insistessero così tanto su alcune tematiche, quasi a volerlo mettere sotto torchio. Tuttavia il concorrente, nonostante le pressioni, ha sempre reagito con leggerezza, aprendosi al pubblico con alcuni aneddoti del suo passato, talvolta dolorosi.

Federico Lauri e la sua storia d’amore con Letizia Porcu

“Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perchè io mi vedevo bene così. Ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice “guarda ‘sto gay” io non lo sento proprio”, ha raccontato Federico Lauri Fashion Style in una delle prime puntate di Ballando con le Stelle 2021.

In molti dunque continuano ad ignorare il fatto che Federico Lauri sia impegnato con Letizia Porcu e che con la sua dolce metà abbia messo al mondo la figlia Sophie Maelle. I due, oltretutto, si sarebbero conosciuti in giovanissima età e da quel momento non si sarebbero mai lasciati, a testimonianza di un rapporto solido e duraturo.

