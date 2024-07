MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024, ITALIA A MEDAGLIA? (DOMENICA 28 LUGLIO)

Il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 anche oggi potrebbe arricchirsi di nuovi riconoscimenti per l’Italia, impegnata in diverse gare. I Giochi sono arrivati ancora soltanto al secondo giorno, ma gli atleti azzurri hanno già dato il meglio di sé, conquistando qualche trionfo. Il nostro Paese infatti è undicesimo in classifica con tre medaglie: un argento e due bronzi. L’obiettivo ovviamente è quello di migliorare il palmares, ma c’è ancora molto tempo per farlo.

Le principali speranze per oggi sono sicuramente concentrate sul fioretto individuale di scherma femminile, dato che alle 21.45 al Grand Palais andrà in scena la finale. Tra le azzurre impegnate nella gara c’è Arianna Errigo, campionessa d’Europa e vice campionessa del mondo, che in questa edizione delle Olimpiadi Parigi 2024 è stata anche portabandiera dell’Italia insieme a Gianmarco Tamberi. Insieme a lei ci sono anche Alice Volpi e Martina Favaretto. Nello stesso sport ma per la spada individuale maschile invece a contendersi qualche medaglia ci sono Davide Di Veroli, già argento individuale ai Mondiali, Andrea Santarelli e Federico Vismara. L’appuntamento con la finale è alle ore 22.15, sempre al Grand Palais. Nel nuoto maschile 100 m rana invece sarà impegnato Nicolò Martinenghi, in vasca alle 21.44 all’Arena La Defense, mentre ai 400 m misti alle 20.30 ci sarà Alberto Razzetti. Nel tiro a segno maschile con pistola aria compressa a partecipare alla finale infine saranno presenti Federico Nilo Maldini e Paolo Monna.

ITALIA, MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: COME È ANDATA IERI

In attesa di capire come cambierà il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 oggi, andiamo a vedere cosa è successo ieri. L’Italia come detto è undicesima in virtù dell’argento di Filippo Ganna nella cronometro maschile e dei bronzi di Luigi Samele nella scherma per la sciabola e nella staffetta 4×100 stile libero uomini. Ci sono però diversi Paesi che sono riusciti a fare meglio.

A guidare il medagliere Olimpiadi Parigi 2024 ad esempio al momento è l’Australia con cinque medaglie (tre ori e due argenti). Ne hanno cinque anche gli Stati Uniti (due ori e un bronzo). Sono quattro invece per la Francia, padrona di casa (un oro, due argenti e un bronzo). Ha fatto finora molto bene anche la Cina, che ha due ori e un bronzo. Chiude la top five la Corea del Sud con un oro, un argento e un bronzo. È ancora presto però per stilare classifiche ufficiali, perché i Giochi si chiuderanno il prossimo 11 agosto e ci sono ancora tanti titoli da assegnare. L’Italia può dunque continuare a sperare.