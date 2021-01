Federico Marchetti, Ferrari distrutta in incidente/ Tutta colpa di un autolavaggio…

Brutta disavventura per il portiere del Genoa, l’ex Juventus Federico Marchetti: la sua auto, una splendida Ferrari, è andata distrutta a seguito di un incidente… ma il portiere rossoblu non era alla guida. Come riferito dai principali quotidiani online di Genova, l’incidente è avvenuto non troppo lontano dal centro sportivo di Pegli, dove si allena la compagine ligure, e il responsabile di questo enorme danno sarebbe stato il ragazzo dell’autolavaggio poco distante dalla zona del disastro, come riferito da lavocedigenova.it.

Stando alla ricostruzione effettuata, Marchetti avrebbe appunto lasciato il suo bolide in custodia all’autolavaggio, con il compito appunto di dare una bella lucidata alla Rossa. Nel contempo, il portiere del Genoa avrebbe chiesto che il mezzo gli venisse poi riconsegnato al centro sportivo “Pio XII – Signorini”, una prassi evidentemente consolidata da un rapporto di fiducia che si era instaurato fra il giocatore e l’autolavaggio stesso.

FEDERICO MARCHETTI, FERRARI DISTRUTTA: LE IMMAGINI FANNO IL GIRO DEI SOCIAL

Peccato però che durante il tragitto verso il campo di allenamento, qualcosa deve essere andato storto, visto che nei pressi del semaforo all’accesso del “Pio XII”, il guidatore ha perso il controllo della Ferrari, segnando ben cinque auto parcheggiate in zona, e terminando la sua corsa impazzita contro la rete di recinzione vicino all’Aurelia. Inutile sottolineare come la Ferrari di Marchetti abbia subito ingenti danni, soprattutto alla parte anteriore, come si vede anche dalle immagini circolanti in rete. L’unico risvolto positivo di questa vicenda è che nessuna persona si è fatta male ed è rimasta ferita, anche perchè nessun’altra automobile in movimento è rimasta coinvolta. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale oltre ad una serie di curiosi e passanti, attiranti appunto dalla Ferrari incidentata. I social sono stati invece inondati di scatti della supercar del portiere del Genoa, e non sono mancati l’ironia e gli sfottò.



