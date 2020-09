Probabili formazioni Napoli Genoa/ Quote, spazio a Osimhen dal 1^ minuto? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA: MARCHETTI AL POSTO DI PERIN!

Si accenderà solo oggi, domenica 27 settembre alle ore 15.00 e tra le mura dello Stadio San Paolo, la partita della 2^ giornata di Serie A tra Napoli e Genoa, di cui è tempo di esaminare le probabili formazioni. Quali saranno oggi le mosse di Gennaro Gattuso e di Rolando Maran? Certo in vista di questo 2^ turno, il tecnico calabrese avrebbe anche l’imbarazzo della scelta: ha dalla sua infatti una rosa praticamente al completo, con tanti giocatori già in ottime condizioni e che hanno dato spettacolo nella prima della stagione contro il Parma. Resta solo da capire se contro i liguri, oggi il tecnico dei campani sfrutterà il solito 4-3-3 oppure vorrà sperimentare dal primo minuto l’efficacia del 4-2-3-1, che tanto abbiamo analizzato negli ultimi giorni, visto l’arrivo dell’ottimo bomber Victor Osimhen. Non ha grandi dubbi di modulo Maran e il suo Genoa: i rossoblu, galvanizzati dal 4-1 segnato contro il Crotone nel primo turno, pur consci del valore del loro avversario, sono prontissima a dare spettacolo oggi. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo considerare anche il pronostico di questo big match, ecco che pure alla vigilia del fischio d’inizio non esitiamo a dare agli azzurri il favore al successo. Fissato il 1×2 ecco che oggi la vittoria del Napoli in casa è stata data a 1.30, contro il più elevato 10.00 per il Genoa: il pareggio pagherà la posta a 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

LE MOSSE DI GATTUSO

Come riferito prima, primo dubbio per Gennaro Gattuso, impegnato a stilare le probabili formazioni di Napoli Genoa, sarà il modulo: proseguire sul classico 4-3-3 o dare un volto più aggressivo, con il 4-2-3-1? La scelta è difficile, ed a poche ore dal fischio d’inizio solo tante le voci che parlano di un avvio più prudente per il Napoli. Fissato dunque il primo schieramento, ecco che già in mediana vedremo dal primo minuto Demme, in compagnia di Zielinski e Fabain Ruiz: di conseguenza in attacco si sarà spazio per Dries Mertens prima punta mentre Politano e Insigne saranno al fianco del bomber belga. Sono poi maglie consegnate anche nella difesa degli azzurri, visto che anche nel secondo turno sono irrinunciabili Koulibaly e Manolas, come pure, sull’esterno il duo composto da Mario Rui e Di Lorenzo. Rimane però curiosamente aperto il ballottaggio tra i pali, tra Ospina e Meret: tra i due però al momento pare favorito il portiere ex Udinese.

LE SCELTE DI MARAN

Sono ben pochi i dubbi e i ballottaggi in corso poi nello spogliatoio di Rolando Maran, che invece disporrà oggi i suoi in campo al San Paolo secondo già noto 3-5-2. Irrinunciabile qui, per fronteggiare l’attacco degli azzurri, il numero 1 Mattia Perin: di fronte al portiere ex Juve si faranno trovare pronti poi anche Biraschi, Goldaniga e Criscito, questo appena tornato a disposizione del tecnico dopo un piccolo stop. Per l’ampio reparto a cinque del centrocampo del grifone, ecco che poi le prime scelte di Maran rimangono Zajc, Badelj e Lerager, per il centro: ai lati scalpita per avere una maglia da titolare Ghiglione e certo pure gli farà compagnia Zappacosta. Sono infine maglie consegnate anche nell’attacco: irrinunciabile la bandiera, nonché ex del match Goran Pandev. Al fianco del macedone si dovrebbe fare avanti Mattia Destro, anche se questo potrebbe subire la concorrenza di Pjaca.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso

GENOA (3-5-2): 1 Marchetti; 14 Biraschi, 5 Goldaniga, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 8 Lerager, 47 Badelj, 16 Zajc, 77 Zappacosta; 23 Destro, 19 Pandev All. Maran



