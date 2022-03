Federico Martelli, Italia’s got talent/ Chi è il finalista in gara con “Bello, bello”

Federico Martelli chi è il finalista di Italia’s got talent 2022

Tra i finalisti di Italia’s Got Talent 2022 c’è Federico Martelli. Il novarese di 35 anni porta sul palco il suo brano Bello bello, dedicato al nonnismo tipico dei datori di lavoro. Lui stesso dichiara, e il testo esplicita, che spesso i datori di lavori tendono a sentirsi superiori ai propri sottoposti, pompandosi di arie e non riconoscendo il valore del lavoro altrui. La canzone ironica regala a Federico Martelli 4 sì dei giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. Anche la conduttrice (Lodovica Comello) inizia a cantare, dietro le quinte, alcune note della canzone che è già un tormentone. Federico Martelli grazie alla sua Bello bello si aggiudica un posto alla finale di Italia’s Got Talent, insieme ad Antonio Vaglica. Il profilo instagram di Federico Martelli è seguito da quasi 6000 followers, con i quali il cantante condivide in maniera ironica i suoi interessi e le sue passioni.

Chi è Davide Inserra finalista Italia's Got Talent/ Bambino ballerino di break dance:"Mi sto allenando sodo"

Chi è Federico Martelli, nella primavera del 2021 il primo Ep

Federico Martelli nasce a Novara tra il 1984 e il 1985, e si trasferisce a Milano, città nella quale attualmente vive. Non si sa molto della sua biografia e della sua vita. Insieme al produttore Dario Moroldo, dà vita al progetto MARTELLI, che vede proprio Federico come autore e cantante. La caratteristica principale dei suoi pezzi, come lui stesso dichiara, è la presenza costante della parola “bello”. Nella primavera del 2021 pubblica il suo primo EP, per l’appunto intitolato Bello bello, che presenta anche a Italia’s Got Talent 2022. Grazie al suo carisma e all’ironia della canzone Federico Martelli si aggiudica un posto nella finale del programma, che si terrà stasera, 23 marzo.

Italia's Got Talent 2022, la finale/ Diretta e 12 finalisti: chi sarà il vincitore?

LEGGI ANCHE:

Finalisti di Italia's Got Talent 2022, chi sono?/ Da Simone Corso a Giorgia Fumo: due annunciati live

© RIPRODUZIONE RISERVATA