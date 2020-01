FEDERICO MARTELLO/ Video, talento oltre la sedia a rotelle (All Together Now)

Federico Martello è tra i finalisti di All Together Now, lo show musicale giunto alla sua seconda edizione condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Oggi, giovedì 2 gennaio 2019, sarà proprio a lui a giocarsi il successo del programma di Canale 5, provando anche a confermare il risultato che lo ha visto accedere all’ultimo atto della trasmissione con il punteggio più alta tra tutti i finalisti. In semifinale, il cantante ha avuto la meglio di Giacomo Sciaccà. A fare le sue fortune è stato “Meraviglioso”, il brano di Domenico Modugno che negli ultimi anni ha trovato nuova linfa grazie alla reinterpretazione dei Negramaro. Indubbiamente l’esibizione di Federico Martello è stata resa ancora più emozionante dalla sua condizione di disabilità. Martello è infatti costretto sulla sedia a rotelle. Tra i suoi più grandi sostenitori c’è J-Ax, il rapper che rivolgendosi al suo pupillo ha detto, riferendosi agli addetti ai lavori che lo hanno criticato in passato: “Quelli che ti hanno detto quelle cose, ora sono a casa che ti guardano”.

FEDERICO MARTELLO, FINALISTA ALL TOGETHER NOW

Nel corso della semifinale, Federico Martello non ha nascosto la sua emozione nel ricordare il coraggio datogli dalla mamma, quando la tentazione di rinchiudersi in casa per non incrociare gli sguardi della gente era fortissima. In quell’occasione, la donna gli disse: “Oggi ti guardano, domani ti sorridono”. Il palermitano nelle scorse settimane ha dovuto subire anche le accuse infamanti degli haters di turno che ne hanno messo in dubbio la disabilità, arrivando a sostenere che quella della sedia a rotelle fosse in realtà una messa in scena in funzione del programma. Niente di più falso, come ha avuto modo di chiarire lo stesso Federico nel corso di una bella intervista, in compagnia di Michelle Hunziker, concessa pochi giorni fa a Silvia Toffanin per “Verissimo”: “Una disabilità non vuol dire non volersi alzare. Ci sono tante disabilità. Sono affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita. La mia malattia è peggiorata con un incidente sul lavoro. Bastava chiedere e io avrei risposto che riesco a stare in piedi il tempo di una foto”. Sarà Federico Martello, con il suo talento e la capacità di non prendersi troppo sul serio, a trionfare nella seconda edizione di All Together Now? Lo scopriremo questa sera su Canale 5…





