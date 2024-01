Federico Massaro deriso al Grande Fratello?/ Lite con Vittorio e Stefano: “Non perderei tempo con uno così”

Federico Massaro deriso al Grande Fratello? Un video scatena la polemica

Si accende la polemica in diretta al Grande Fratello 2023 a causa di un video in cui i due nuovi arrivati, Sergio e Stefano, prendono di mira alcuni atteggiamenti di Federico Massaro. Per Paolo Masella, Federico sarebbe stato ‘deriso’ dai due concorrenti, che in alcune frasi avrebbero trovato anche l’inaspettata complicità di Vittorio Menozzi.

“Io non ci perderei tempo fuori con uno così.” è la dura frase che Stefano dice di Federico in un confessionale mostrato a tutti in Casa; e una volta tornati in diretta, Alfonso Signorini chiede al diretto interessato quali siano le sue sensazioni e se si sia sentito appunto ‘deriso’ dai suoi compagni.

Federico Massaro contro Stefano in diretta al Grande Fratello: “Io non ho avuto una vita facile, quindi…”

“Derisione? Io non ho avuto un’infanzia da bambinone, quindi molto spesso uso la mia leggerezza perché ne ho bisogno. – ha spiegato allora Federico in diretta – Io non ho avuto una vita facile e con te non ho avuto bisogno di dirla, di raccontarmi troppo perché mi sono sentito subito bene. Io però certe volte scherzo e rido magari più del normale, mi diverto anche a fare un po’ lo stupido perché non l’ho avuto, perché mi piace farlo, perché ne ho bisogno. Questo non vuol dire io sono solo quello.” A spezzare una lancia sul finale ci ha pensato Beatrice Luzzi, che ha smorzato i toni: “Io non credo che le risate siano delle prese in giro, io credo che una volta ci si possa fare anche una risata, perché lui è buffo e lui lo sa.”











