Federico Massaro e Rosy Chin parlano di Anita Olivieri/ L’autore sbotta in regia

Federico Massaro interessato ad Anita Olivieri?

Federico Massaro è entrato nella casa del Grande Fratello 2023 conquistando immediatamente la fiducia degli altri concorrenti. Ufficialmente single, il modello non ha nascosto un certo interesse per Anita Olivieri che, tuttavia, pare non sia interessata ad approfondire la conoscenza preferendo instaurare dei semplici legami di amicizia. La permanenza nella casa di Cinecittà, però, potrebbe essere ancora molto lunga e Federico non sembra avere intenzione di arrendersi. Federico, infatti, pur non volendo forzare le cose, ha spiegato che vorrebbe conoscerla in amicizia notando, però, in lei una chiusura.

Anita, infatti, vivendo all’esterno della casa una situazione molto complicata, fa fatica ad aprirsi, ma Letizia che ha legato con Anita sin dall’inizio, ha esortato il modello ad insistere. Federico, così, ha anche parlato di Anita con Rosy Chin e, insieme a quest’ultima, è stato rimproverato da un autore del reality.

L’autore del Grande Fratello sbotta per Federico e Rosy Chin

Mentre si trovavano in giardino, Rosy Chin e Federico Massaro stavano chiacchierando di Anita Olivieri. La chef stava spendendo parole positive per l’amica descrivendola come una persona “molto preziosa, è speciale. Lei è autentica e sincera. Devi darle il tempo di avvicinarsi, poi tutto verrà molto semplice. Anche solo chiacchierarci. Se sforzi e la rincorri…”.

Mentre i due gieffini chiacchierano, dalla regia si sente una voce che dice: “Sta parlando di Anì con quella“. Federico e Rosy restano spiazzati dalle parole e, la chef, in particolare, incredula per l’accaduto, ripete: “con quella”.

Guardate questo video mentre Rosy e Federico stanno parlando di Anita compare di botto una voce “ Sta parlando di Anì con quella “

Che circo 🤡🤡🤡 #grandefratello #gf pic.twitter.com/aEZ9HCRLOI — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 14, 2023













