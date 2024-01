Federico Massaro in crisi per Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023/ “Non è più lo stesso di prima”

Grande Fratello 2023, cala il gelo tra Federico Massaro e Vittorio Menozzi nella casa: lo sfogo del modello con Perla e Greta

Da qualche giorno a questa parte Federico Massaro appare triste e sconsolato al Grande Fratello 2023. Un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quello iniziale, modificatosi probabilmente a causa della flessione nel rapporto con Vittorio Menozzi. Anche gli altri coinquilini hanno notato questa “nuvola grigia” su Federico Massaro e alcuni hanno cercato di approfondire la questione, per capire cosa possa essere successo tra i due e come poterlo aiutarlo.

Perla, ad esempio, lo ha spronato ad aprirsi maggiormente nelle dinamiche del gioco e a tornare quello di sempre. “Per quello che sono fuori io sono super estroverso qui, e sono felice di questa cosa”, le ha risposto lui. La ragazza, a proposito dei silenzi di Federico, ha le idee molte chiare e non si fa problemi ad esporgliele: “Secondo me tu ci sei rimasto male del comportamento di alcune persone”.

Federico Massaro triste e sconsolato per l’allontanamento di Vittorio Menozzi: “Non è più lo stesso di prima”

In effetti è proprio così e Federico Massaro non ne fa mistero, confermando l’analisi di Perla. Dopo un lungo confronto con la ragazza, Federico riconosce apertamente i suoi silenzi e rivela cosa lo sta abbattendo di più in questo momento: “Vittorio non è più lo stesso di prima con me”.

Perla e Greta lasciano intendere di aver percepito un cambio di passo nel loro rapporto e non sono sorprese delle parole di Federico. “Io adesso sto riequilibrando tutte le energie che mettevo su Vittorio su di me”, spiega ancora il modello, mostrandosi molto affranto per la piega presa nel rapporto con Menozi. Forse, adesso, dovrebbe rivolgersi direttamente a Vittorio per chiarire la situazione e ritrovare un po’ di pace mentale.

