Federico Massaro pazzo di Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ “Ho la cotta, mi batte il cuore fortissimo”

Grande Fratello 2023, Federico Massaro cotto di Anita: i consigli di Fiordaliso

Federico Massaro non molla la presa e, anzi, è ancor più determinato a conquistare il cuore di Anita Olivieri nella Casa del Grande Fratello 2023, Il concorrente non ha mai nascosto di nutrire un forte interesse per la coinquilina, la quale però sembra non ricambiare. In un’intima chiacchierata con Fiordaliso, le ha confessato cosa realmente prova per la giovane compagna di viaggio. “C’è una parte di me che vorrebbe arrivare subito a certe persone, ma mi rendo conto che non è così facile“, confessa il ragazzo, come mostra una clip condivisa sulla pagina Instagram del reality.

“Arrivare come vuoi tu lo sai che è impossibile, lo sai già vero? Io non voglio che tu stai male, ti prego. Non ti vedo più neanche parlare con Vitto“, ammette Fiordaliso, consapevole del sentimento che Federico nutre per Anita ma che non è reciproco. E, nel timore che possa nutrire false illusioni, lo invita a dimenticarla e a non farsi del male: “Là è un muro di gomma Federico, toglitela dalla testa“.

Federico Massaro: “Ho la cotta, come i ragazzini“

Nonostante la consapevolezza di non essere ricambiato, Federico Massaro vuole continuare a conoscere Anita Olivieri e a nutrire una piccola speranza. “Me la voglio godere per quello che è, la voglio conoscere, sono qui, che ci posso fare?“, confessa a Fiordaliso al Grande Fratello 2023. “Non è facile, non posso farci niente. È successo, non l’ho deciso. Non posso fingere che una persona non mi piace se mi piace. Posso farlo in realtà, però…“.

Il ragazzo ammette che non tutto è perduto e che, forse, Anita potrebbe cambiare idea e cedere al suo corteggiamento: “La speranza ce l’ho sempre. Mi è capitato una volta che mi dicevano ‘no’, poi ci siamo conosciuti e ‘sì sì’. Non voglio che lei cambi idea, però la voglio conoscere“. A quel punto, Fiordaliso gli chiede cosa prova realmente per la bionda coinquilina. La risposta del modello è una dichiarazione al miele: “Mi batte il cuore fortissimo. Ho la cotta, come i ragazzini. Io me la godo, so che non ho speranze, però mi fa ridere e me la godo, non mi succedeva da un sacco questa cosa“.

