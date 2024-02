Federico Massaro sotto accusa: “Recita al Grande Fratello”/ Perla Vatiero: “Aggressivo, ha modi sbagliati”

Federico Massaro nel mirino delle accuse in diretta al Grande Fratello 2024: “Recita”

Il comportamento di Federico Massaro al Grande Fratello 2024 ha fatto storcere il naso a molti compagni d’avventura. Il suo umore altalenante, le sue scenate in Casa hanno diffuso l’idea tra i coinquilini che non sia così cristallino, e che anzi reciti.

“C’è qualcosa che non torna nei suoi comportamenti, deve rendersi conto che non è lineare e trasparente.” fa sapere Beatrice Luzzi su Federico. “È molto scenico, mi ha anche detto che ha fatto il corso di recitazione e che saprebbe fare tante cose. Quindi io mi sono fatta questa idea, a me sembrava una scena anche quando si è buttato in piscina dopo esser stato nominato”, ha aggiunto Anita Olivieri.

Federico Massaro: “Recitare? No, io sono proprio così”

Altre accuse per Federico sono arrivate da Alessio Falsone: “In puntata è un’altra persona. Quando lo vedo qua e lo vedo reagire in quel modo è un’altra persona rispetto a quando siamo in settimana. Secondo me lui sbaglia proprio questa scelta di essere così, il modo. È squallida la strategia di recitare, enfatizzare e fare vittimismo.”

Perla Vatiero invece ribadisce che: “È stato aggressivo nei miei confronti, ha dei modi sbagliati”. Federico, di fronte a queste accuse, di difende così in diretta al Grande Fratello: “Io sono così, me lo dicevano anche da piccolo che ero scenico. Io accetto il punto di vista di Perla, non lo condivido ma lo rispetto.”

