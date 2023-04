Federico Nicotera e Carola Carpanelli/ Spunta la clip inedita dopo Uomini e Donne

Federico Nicotera e Carola Carpanelli dopo Uomini e Donne

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, dopo Uomini e Donne, sono sempre più uniti e innamorati. Dopo essersi incontrati e conosciuti nello studio del programma di Maria De Filippi, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno lasciato insieme la trasmissione ed oggi convivono come hanno annunciato loro stessi il giorno della scelta di Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Belli, giovani e innamorati, sui social, si mostrano sempre più uniti e affiatati e, negli scorsi giorni, hanno emozionato i fan che continuano a seguirli con grande affetto tornando presso la Fontana di Trevi, location di un’esterna.

Dopo Uomini e Donne, Federico e Carola hanno anche trascorso dei giorni di relax in una spa di cui WittyTv ha pubblicato una clip inedita che ha scatenato l’entusiasmo di tutti i sostenitori della coppia.

Federico e Carola: relax in una spa dopo Uomini e Donne

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno vissuto qualche giorno di leggerezza e totale relax in una spa in Umbria. Un regalo della redazione del programma di Maria De Filippi che la coppia ha particolarmente apprezzato come potete vedere cliccando qui. Durante il soggiorno, Federico e Carola hanno anche videochiamato Lavinia e Alessio con cui è nata una bella amicizia.

“Mi avete visto spigliato e tranquillo per sette mesi, invece, l’emozione e i sentimenti che ho per questa ragazza mi bloccano. Quindi, dopo sette mesi in cui parlavano quasi da solo per quanto parlavo, oggi sono rimasto senza parole. Forse è la dimostrazione più grande di come stiamo”, ha commentato Federico.

