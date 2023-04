Federico Nicotera e Carola tornano a Uomini e Donne/ Il gesto per Lavinia Mauro

Federico Nicotera e Carola: il ritorno a Uomini e Donne

Dopo aver appassionato per mesi il pubblico di Uomini e Donne ed emozionato tutti con la scelta, Federico Nicotera e Carola, belli, sorridenti, innamorati e sereni, tornano nello studio dove si sono conosciuti e innamorati per un momento davvero speciale. Sul trono di Uomini e Donne, infatti, Federico, oltre a conoscere Carola che è poi diventata la sua fidanzata, ha instaurato un legame profondo con Lavinia Mauro. Condividendo il percorso sul trono, Federico e Lavinia sono diventati molto amici al punto che è stata proprio Lavinia ad aiutarlo a scegliere l’abito della sua scelta.

Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip?/ "Ecco cosa dice il contratto": l'indiscrezione bomba

Per il grande giorno di Lavinia che ha scelto tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, Federico è tornato in trasmissione con Carola per stare vicino all’amica e infonderle coraggio per fare la scelta che potrebbe cambiarle la vita.

Federico e Carola: l’abbraccio con Lavinia Mauro

Federico Nicotera e Lavinia Mauro entrano nello studio di Uomini e Donne prima della scelta di Lavinia Mauro e abbracciano la tronista visibilmente emozionata. La prima ad abbracciare la tronista è Carola che le dice qualcosa sottovoce. Tocca, poi, a Federico che, prima augura in bocca al lupo a Corvino e Campoli e poi abbraccia teneramente Lavinia.

Amici 22: Samuele Segreto debutta al cinema/ La promessa di Beppe Fiorello

“Siamo più emozionati noi che lei”, dice Federico accomodandosi in studio e seguendo, passo dopo passo, le varie tappe della scelta di Lavinia che si concluso con la scelta di Alessio Corvino e il sì di quest’ultimo.

LEGGI ANCHE:

Scelta Lavinia Mauro, chi è?/ Alessio Corvino, le parole d'amore: "Sei la mia favola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA