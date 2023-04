Scelta Lavinia Mauro, chi è?/ Alessio Corvino, le parole d’amore: “Sei la mia favola”

Le parole d’amore di Lavinia Mauro e Alessio Corvino durante la scelta a Uomini e Donne

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, nello studio di Uomini e Donne, si sono scambiati le prime, importanti parole d’amore. La prima a lasciarsi andare è stata Lavinia che, rossa come il vestito che indossava, ha ammesso di non aver potuto scegliere una persona diversa. “Abbiamo litigato tanto, ma tutte le volte avevo paura di perderti e non riuscivo a starti lontano. Sei stata quella persona che dopo tanti anni è riuscita a farmi provare emozioni tanto forti. Fin da quanto ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu“, le parole di Lavinia.

“In 7 mesi ho provato emozioni forti, ho provato a trasmettertele a modo mio. Sono stati 7 mesi fatti di litigi e incomprensioni, tasselli mancati. Quando mi fu fatta una domanda, ho detto che da qui sarei uscito con una persona con cui mi sarei sentito fidanzato. Quindi, vuoi essere la mia fidanzata?”, la risposta di Alessio prima del bacio che ha dato inizio alla favola d’amore della nuova coppia di Uomini e Donne (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

La scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne è Alessio Corvino

Alessio Corvino è ufficialmente la scelta di Lavinia Mauro che, dopo sette mesi di baci, lacrime, emozioni e discussioni, ha fatto la sua scelta sotto lo sguardo emozionato della mamma e della sorella che hanno deciso di essere con lei in un giorno importante. Emozionata, ma anche con una gran paura di ricevere un no, Lavinia ha deciso di seguire il suo cuore e scegliere Alessio Corvino che le ha risposto sì dando così inizio della loto storia d’amore.

Dopo il primo ballo da fidanzati, Alessio ha potuto così conoscere anche la sorella di Lavinia e la mamma della sua nuova fidanzata che gli ha confermato quanto sia “fragile” la figlia. La mamma di Lavinia, poi, ha ringraziato Maria De Filippi per aver permesso a Lavinia di fare un percorso che si è concluso in modo positivo (aggiornamento di Stella Dibenedetto)

Scelta Lavinia Mauro, chi è?/ Alessio Corvino, le parole d'amore: "Sei la mia favola"

Scelta Lavinia Mauro a Uomini e Donne: oggi l’annuncio

Il giorno della scelta di Lavinia Mauro è finalmente arrivato. Oggi, martedì 4 aprile, finisce ufficialmente il trono di Lavinia, iniziato lo scorso settembre e ricco di insidie, paure e ansie. Per la tronista è è stato facile affrontare il percorso nel programma di Maria De Filippi dove, tuttavia, si è sentita a casa e in famiglia. Partita in punta di piedi per la paura di non essere all’altezza del suo ruolo, Lavinia, settimana dopo settimana, è riuscita a mettersi in gioco mostrando i propri sentimenti e le proprie paure. Dopo aver conosciuto vari corteggiatori, Lavinia ha deciso di concentrare le proprie energie su Alessio Corvino e Alessio Campoli tra i quali, oggi, avverrà la scelta.

Come sempre, la puntata si aprirà con i momenti più belli, ma anche più brutti che Lavinia ha vissuto sia con Corvino che con Campoli. Non mancheranno, poi, i ringraziamenti per Maria De Filippi e tutta la sua squadra fino al momento fatidico che porterà la tronista a scegliere.

Le ultime esterne e la scelta finale

Prima di svelare il nome del corteggiatore che ha conquistato il suo cuore e con cui spera di costruire una storia importante dopo Uomini e donne, Lavinia rivivrà le ultime esterne fatte sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino. La tronista, infatti, ha chiesto alla redazione di poter trascorrere gli ultimi momenti con entrambi per cancellare gli ultimi dubbi e scegliere con una maggiore serenità. In studio, poi, arriverà il fatidico momento della scelta con l’ingresso delle famose poltrone rosse, dei parenti dei protagonisti e, infine, con la previsione di Tina Cipollari.

La bionda opinionista è sempre convinta che la persona che entra per prima in studio non è la scelta: accadrà la stessa cosa anche oggi? Se così fosse, in base al parere del web, dovrebbe entrare per primo Alessio Campoli che in tanti considerano la non scelta.











