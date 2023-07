Federico Nicotera: “Io e Carola non siamo tornati insieme”/ “Ci siamo rivisti a Roma ma…”

Federico Nicotera e la verità sul rapporto con Carola

L’avvistamento a Roma di Federico Nicotera e Carola Carpanelli dopo la fine della relazione aveva fatto sognare i fan di Uomini e Donne che speravano in un ritorno di fiamma. Speranze a cui ha messo fine lo stesso Federico che ha raccontato tutta la verità sul suo rapporto con Carola e sull’incontro che ha avuto con lei a Roma nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Isa e Chia.

“Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta a prescindere venire a Roma, e in questa occasione semplicemente ci siamo rivisti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo comunque rimasti in buoni rapporti, come penso sia giusto che sia tra due persone che si sono volute, e si vogliono bene”, le parole dell’ex tronista che aveva scelto Carola alla fine di un percorso lungo ed emozionante sul trono e con la quale, inizialmente, sembravano esserci tutti i presupposti per una storia importante.

Federico Nicotera e Carola: i motivi dell’addio

I motivi che hanno portato alla rottura non sono mai stati svelati da Federico e Carola. Tuttavia, ai microfoni di Isa e Chia, pur senza entrare nei dettagli, l’ex tronista aggiunge qualcosa in più. “Tante cose, tanti dettagli, sono cose nostre e resteranno nostre, in generale come ha detto anche Carola, nell’ultimo periodo ci ritrovavamo a discutere perché abbiamo visioni diverse su molte cose e probabilmente anche prospettive di vita diverse, legate vuoi all’età o anche proprio a mentalità differenti. C’era proprio dell’incompatibilità su alcuni pensieri e quindi difficoltà a trovare punti di incontro, questo detto in termini molto generici, è chiaro che poi la situazione è più articolata di così, ma appunto sono cose nostre che è giusto restino tra me e lei. Per quanto riguarda la convivenza, per me in assoluto è una cosa bellissima, ma forse io e Carola abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, nel senso che presi dall’entusiasmo, dai sentimenti e dall’emozioni post trono abbiamo fatto delle scelte affrettate che sicuramente hanno esasperato alcuni problemi che sono sorti dopo”.

Nonostante tutto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne conferma che sceglierebbe comunque Carola con cui, dopo la scelta, ha vissuto momenti belli che porta nel cuore.











