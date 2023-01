Federico Nicotera rischia il trono a Uomini e donne/ Liti con Alice e Carola

Uomini e donne, Federico Nicotera rischia grosso: le anticipazioni TV della puntata registrata il 12 gennaio 2023

Mentre si avvicina la data prevista della scelta, Federico Nicotera rischierebbe la chiusura anticipata del trono classico, conteso tra Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. O almeno questo é stando alle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, relative alle nuove registrazioni del dating show di Canale 5 tenutesi il 12 gennaio 2023 in quel di Roma. Al centro studio, nella nuova puntata vengono mostrate le immagini della nuova esterna. Federico esce con Alice. Il tronista ha scelto la corteggiatrice mora per un’uscita importante, che lo vede presentarle il nonno. Una presentazione in famiglia che potrebbe preludere alla scelta del tronista, che ricadrebbe probabilmente sulla mora ai danni di Carola Viola Carpanelli. Con la bionda, intanto, i rapporti non si dicono idilliaci. Emergono le immagini di un duro confronto in cui, fuori dagli studi TV di Uomini e donne il tronista e Carola Viola Carpanelli si scontrano duramente. Carola sente troppo forte il peso del vedersi contendere le attenzioni di Federico Nicotera con la mora: “Le frasi che hai detto dille a tua sorella”, sbotta con lui, quindi, la bionda.

Un mese fa circa lei si sarebbe sentita perdutamente innamorata del tronista, ma allo stato attuale lui ha perso punti. Di conseguenza i sentimenti della bionda sono cambiati verso Federico, tanto che Carola gli darebbe “il due di picche” se fosse oggi la scelta del tronista. In studio, a margine delle immagini della lite furiosa, lei conferma quanto detto e Federico resta visibilmente spiazzato. Insomma, il trono classico per lui sembra scricciolare, con un pezzo penzolante, la bionda che gli direbbe “no, grazie”. Carola é in lacrime, però. Qualcosa potrebbe essere recuperato, oppure la delusione é troppo forte per il tempo perso.

Gianni Sperti interviene sul trono di Federico Nicotera a rischio

L’opinionista Gianni Sperti quindi decide di intervenire, incalzando la bionda sui sentimenti. Carola ammette di tenere a Federico, ma sente di vivere una ricerca dell’amore in solitaria, senza avere lui al suo fianco. Insomma, lui la farebbe sentire sola. Che Carola possa ritirarsi, mettendo a rischio chiusura e/o scelta anticipate, il trono classico?

Nel frattempo, anche Alice Barisciani insorge contro il tronista. Il motivo? La conduttrice di Maria De Filippi chiede a Federico Nicotera con chi voglia ballare e lui sceglie la bionda. La mora é una furia, dopo che lui le ha presentato il nonno, si sarebbe auspicata che lei fosse in assoluto la scelta.

