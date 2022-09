Federico Nicotera, strage di corteggiatrici a Uomini e donne/ Rischio chiusura trono?

Uomini e donne, Federico Nicotera e Federico Dainese entrano in azione

Manca sempre meno al via della messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, in partenza il 19 settembre su Canale 5, e intanto le ultime anticipazioni TV prevedono importanti risvolti per i protagonisti del dating-show, come quelli della registrazione tenutasi l’8 settembre, che ha visto Federico Dainese e Federico Nicotera entrare ufficialmente in azione.

Come di consueto il format sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi tornerà a intrattenere il pubblico TV con due gironi di protagonisti alla ricerca dell’amore, il trono classico e i suoi tronisti solitamente under30 e il trono over con cavalieri e dame perlopiù over30. I preannunciati 4 tronisti sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese, Federico Nicotera e quest’ultimi due, stando agli spoiler TV delle riprese dell’8 settembre rilasciate dalla pagina social Uomini e donne classico e over su Instagram, hanno registrato delle esterne con le loro prime corteggiatrici.

In particolare Federico Nicotera ha palesato di avere le idee ben chiare sin dalla partenza del suo trono classico. Ha mandato a casa una corteggiatrice che lui stesso aveva portato in esterna, per poi chiedere alla conduttrice Maria De Filippi di fare scendere per lui delle nuove ragazze, facendo strage di pretendenti. Tra le aspiranti corteggiatrici, però, a quanto pare, Federico Nicotera é rimasto piacevolmente colpito da una sola ragazza, tanto che il tronista in carica ha deciso di tenere al trono solo la giovane che lo ha conquistato a prima vista, mandando così a casa tutte le altre ragazze giunte per lui in studio.

Cosa accadrà ancora per il trono classico di Uomini e donne? Che il trono di Federico Nicotera sia destinato ad avere breve durata, visto il numero esiguo di pretendenti superstiti al primo sguardo incrociato con il tronista? Chissà.











