Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Alice crolla: lacrime e sorprese in studio

Federico Nicotera, sorpresa speciale ad Alice a Uomini e donne

Federico Nicotera torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 2 febbraio per un nuovo confronto con Alice. Dopo la scorsa puntata in cui si è lasciato andare con Carola ricevendo anche il rimprovero di Maria De Filippi, Federico ha deciso di sorprendere la corteggiatrice raggiungendola in camerino dove, in lacrime, Alice si è lasciata andare ribadendo il proprio interesse nei suoi confronti. Tra una lacrima e un abbraccio, Federico e Alice si avvicina nuovamente e scatta un nuovo bacio.

“Sorridi”, dice il tronista prima di lasciare il camerino e lasciare sola Alice. Al centro dello studio, nella nuova puntata, Alice appare sicuramente più serena anche si si lascia andare ad uno nuovo sfogo.

Alice e lo sfogo sul peso: la reazione di Federico Nicotera

“Sei più serena?”, è la domanda di Maria De Filippi che scatena un mix di emozioni in Alice la quale ammette di stare meglio anche se non nasconde di essere in un momento delicato. Alice, infatti, confessa di non sentirsi totalmente a proprio agio con il proprio corpo avendo messo su un paio di chili. “Ogni volta che lui parlando con Carola le dice che è bella, io sento una coltellata che mi trafigge”, afferma la corteggiatrice.

“Forse ho sbagliato io a non farla sentire bella”, commenta Federico. “Alice sei davvero bellissima e chi ti sceglierà non sarà per il tuo aspetto fisico perchè sarebbe stupido e non credo che Federico sia quel tipo di persona“, commenta Gianni Sperti.

