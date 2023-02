Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Carola apre il cuore e scatta il bacio

Federico Nicotera, emozionante esterna con Carola a Uomini e Donne

Federico Nicotera prova a ricucire il rapporto con Carola portandola in esterna. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 1° febbraio, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Federico si accomoderà al centro dello studio per rivivere le emozioni vissute con Carola. Con quest’ultima, nell’ultimo periodo, il tronista ha avuto diverse discussioni non fidandosi totalmente di lei. In esterna, però, la corteggiatrice lo sorprende decidendo di aprirsi totalmente e raccontandogli una parte importante della sua vita.

Carola, in esterna, gli ha raccontato del periodo delicato che sta affrontando in famiglia chiedendo, però, alla redazione di non mandare in onda quei frammenti. Tra i due, così, torna il sereno e scatta un nuovo bacio.

La reazione di Alice dopo il bacio di Federico Nicotera e Carola a Uomini e Donne

L’esterna importante di Federico Nicotera e Carola scatena la reazione di Alice, l’altra corteggiatrice che il tronista sta conoscendo prima della scelta. Maria De Filippi, di fronte all’evidente feeling di Federico e Carola, chiede al tronista come dovrebbe comportarsi Alice dopo quell’esterna.

Alice, visibilmente scossa per le immagini viste, chiede al tronista un abbraccio. Federico appare molto titubante e solo l’intervento di Maria De Filippi cambia le carte in tavola. Il tronista, infatti, decide di alzarsi ballando con Alice e provando a rassicurarla. Alice, infatti, non nasconde la paura di non essere lei la scelta del tronista.

