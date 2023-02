Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° febbraio: bacio tra Federico e Carola

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° febbraio

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 1° febbraio, alle 14.45 su canale 5. Dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro, protagonista di un durissimo scontro con Carla, oggi, Maria De Filippi torna a dare spazio al trono classico. Lavinia Mauro e Federico Nicotera stanno cercando il grande amore dallo scorso settembre. Sia la tronista che il tronista sono prossimi alla scelta, una scelta che, tuttavia, non arriva. Lavinia è rimasta con Alessio Corvino e Alessio Campoli, due corteggiatori molto diversi l’uno dall’altro che, tuttavia, hanno attirato l’attenzione della tronista che, ad un passo dalla scelta, ha ancora tanti dubbi da sciogliere.

Dubbi che non saranno sciolti oggi dal momento che, secondo le anticipazioni della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Lavinia non entrerà in studio.

Federico Nicotera tra Carola e Alice

Spazio, invece, a Federico Nicotera che, al termine della scorsa puntata, ha portato in esterna Carola. Quest’ultima, dopo vari alti e bassi, ha deciso di aprirsi raccontagli del momento delicato che sta affrontando a causa di un incidente che ha avuto il padre. Un racconto che non sarà trasmesso su richiesta di Carola alla redazione. In esterna, le tensioni passate non ci sono più e tra il tronista e la corteggiatrice scatta il bacio.

Il feeling tra i due è sempre più evidente e, in studio, Maria De Filippi chiederà al tronista la posizione di Alice che spiegherà di aver bisogno di rassicurazioni con un abbraccio. Dopo qualche tentennamento, Federico si alzerà per confortare Alice e ballare con lei. Cosa accadrà, invece, nel parterre del trono over? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

