Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Duro scontro con Carola: “Devi smetterla di…”

Federico Nicotera, il gesto per Carola a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Tina Cipollari che è rimasta spiazzata dall’interesse che il cavaliere Ivan ha ammesso di provare per lei, la puntata di Uomini e Donne del 16 febbraio è andata avanti con lo spazio dedicato al trono classico. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Federico Nicotera che non ha portato in esterna Alice decidendo di andare a riprendere Carola. Quest’ultima, nelle scorse puntate, aveva deciso di lasciare la trasmissione dopo la scelta del tronista di portare in esterna solo Alice.

Maria De Filippi manda così in onda un filmato in cui Federico prova a convincere Carola a tornare in trasmissione dopo non averla vista in studio nella scorsa puntata. Rientrati in studio, Maria De Filippi annuncia la presenza in studio di Carola.

Duro scontro tra Federico Nicotera e Carola

“Pensavo di non venire. Tralasciando il fatto che hai detto che sei venuto a cercarmi per l’ennesima volta, qui hai fatto il fenomeno. Potevi anche non venire”, dice Carola appena si accomoda al centro dello studio. “Io devo venire qua, farmi centinaia di chilometri e farmi trattare come fai tu”, sbotta Carola. “Devi smetterla di farmi passare come quello che ti tratta male“, replica duramente Federico infastidito dall’atteggiamento della corteggiatrice. “Fammi degli esempi di situazioni in cui ti tratto male. Tu fai tutto quello che ti dice il web”, è l’accusa che lancia il tronista a Carola.

“Non sono predisposta a restare qua con una persona che mi tratta così”, replica ancora Carola. “Dimmi cosa faccio“, insiste Federico. “Non mi piace il modo in cui mi tratti”, ammette Carola. “Tu fai tutto quello che ti dicono le persone sui social“, dice ancora Federico.

