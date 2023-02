IVAN, CHI É IL NUOVO CAVALIERE CHE CORTEGGIA TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne: lei…

Il ballo tra Ivan e Tina Cipollari a Uomini e Donne

Ivan, cavaliere 48enne che è nato e vive in Svizzera, non nasconde il proprio interesse per Tina Cipollari. “In televisione è bella, ma dal vivo lo è molto di più”, ammette il nuovo cavaliere che svela di essere stato sposato per vent’anni e di essere papà di tre ragazzi. Dopo aver studiato medicina ed essersi specializzato in neurologia, Ivan svela di aver avviato anche un’attività tutta sua. L’interesse dichiarato di Ivan spiazza letteralmente Tina.

“Non me l’aspettavo”, ammette la bionda opinionista mentre Maria De Filippi e Gianni Sperti la esortano a buttarsi e a conoscere Ivan. “Vuoi ballare con lui?”, chiede la De Filippi. “Il prossimo ballo, non subito“, risponde Maria. “Cosa cambia?“, chiede ancora la conduttrice che riesce a convincere Tina che accetta di ballare con il nuovo cavaliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nuovi arrivi nel parterre del trono over di Uomini e Donne che continua a regalare momenti imperdibili al pubblico del dating show di canale 5. Puntata dopo puntata, Maria De Filippi, oltre a dare spazio ai protagonisti storici della trasmissione come Riccardo Guarnieri che sta conoscendo la nuova dama Michela, presenta al pubblico i nuovi protagonisti. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Ivan.

Il nuovo cavalieri non ha perso tempo e ha cominciato a conoscere Desdemona, arrivata in studio nel corso della stagione attualmente in onda. Il cavaliere e la dama hanno cominciato a conoscersi, ma nel corso del racconto, il cavaliere stupirà tutti.

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Ivan, dopo aver raccontato dell’appuntamento con Desdemona, svelerà di avere un interesse per Tina Cipollari. Il cavaliere che arriva dalla Svizzera ballerà con Tina che riceverà così la seconda proposta di corteggiamento.

Nelle scorse puntate, anche un altro cavaliere non aveva nascosto l’interesse per Tina. Il cavaliere interessato era Claudio che è stato poi mandato via da Maria De Filippi dopo alcuni atteggiamenti che hanno insospettito la conduttrice, convinta che non fosse realmente interessato a trovare l’amore.

