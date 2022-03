Federico Perna, chi è il fidanzato Guendalina Tavassi/ “Finalmente ho trovato la felicità”

Federico Perna “Credo molto in lei e in Noi”

Federico Perna è un giovane (35 anni) imprenditore di Roma, gestore insieme ad un suo socio, di un locale di sushi e cibo esotico nei pressi di Ponte Milvio. Queste le sue parole sulla relazione con Guendalina Tavassi: “Finalmente ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non puó sapere, sia per i trascorsi, sia per il suo aspetto fisico, sia perchè la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare mai. È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e va rispettata per questo. Sin da subito ci siamo trovati, dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia”.

Guendalina Tavassi, chi è?/ Dal GF all'Isola dei Famosi,"non sono una cattiva madre!"

Guendalina Tavassi dal Grande Fratello al caso dei filmati hot

Guendalina Tavassi è in coppia con il fratello Edoardo all’Isola dei Famosi 2022. Già nota al piccolo schermo per aver partecipato in passato al Grande Fratello, molto è dato sapere anche del suo privato, dal momento che negli anni si è “riciclata” come influencer su Instagram. Qui racconta a circa un milione di follower le sue avventure sentimentali, dall’ex marito Umberto D’Aponte all’amore per il nuovo fidanzato Federico Perna. Fino al legame con le figlie, senza dimenticare alcune drammatiche vicende che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni, dal caso dei filmati hot “rubati” dal suo telefono fino alla presunta aggressione subita di recente dall’ex marito. L’account di Guendalina Tavassi è raggiungibile al profilo Instagram Ufficiale: @guendalinatavassi. Oltre un milione di follower sono quelli che si rivolgono ai suoi consigli di bellezza.

