Umberto D’Aponte, ex marito Guendalina Tavassi/ Lei: “In galera per ciò che ha fatto”

Il rapporto turbolento tra Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi continua a tenere banco tra gli appassionati di gossip. Compresa e smaltita la rottura, siamo ormai ai punti in cui tra i due volano parole pesanti a distanza. Non meno di alcune settimane fa l’ex gieffina si era lasciata andare ad un durissimo sfogo nei confronti dell’ex marito Umberto D’Aponte, finito in carcere dopo l’ennesima lite sopra le righe. “Nessuno viene arrestato così”, aveva subito precisato Guendalina Tavassi in un filmato diventato virale tra i fan.

“Io vengo attaccata perché lui è finito in galera? Quindi io che ho denunciato sono una mer*a? Quindi quando muoiono le donne con i bambini poi dite poverina? Bravi! Complimenti! La gente in galera ci va da sola per quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce“.

Guendalina Tavassi furibonda con l’ex marito Umberto D’Aponte: “Ha traumatizzato i bambini”

Evidentemente, Guendalina Tavassi si riferiva a gravi fatti che adesso verranno valutati nelle sedi opportune. La showgirl ha puntato apertamente il dito contro il suo ex marito, muovendo accuse pesantissime: “Io parlo per tutelare i bambini, che sono stati sempre presenti anche all’ultima aggressione, premeditata, avvenuta da due persone dentro una macchina davanti agli occhi di mio figlio Sasy, che implorava di fermarsi”, le sue parole.

La Tavassi, dunque, aveva usato il pugno duro nei confronti di Umberto D’Aponte, che da un po’ di tempo a questa parte ha scelto la via del silenzio, forse per evitare ulteriori polveroni in una faccenda di per sé già molto delicata. “Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini, che sono traumatizzati”, la precisazione di Guendalina, sempre più sul piede di guerra con il suo ex.

