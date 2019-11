FEDERICO ROSSI/ “Paola Di Benedetto? una Donna forte che sa ciò che vuole”(Verissimo)

Continua l’amore profondo fra Federico Rossi e Paola Di Benedetto, nonostante la crisi affrontata poco tempo fa dalla coppia. La notizia ha già fatto il giro dei giornali di gossip nelle ultime settimane e in queste ore è ritornata a far parlare grazie a un post che il musicista ha scritto su Instagram. Nella foto li vediamo a letto, sorridenti e forse dopo un momento di intimità: “Quando ho conosciuto Pao ho capito cosa volesse dire condividere la propria vita con una Donna, una Donna forte che sa ciò che vuole, che ti sa sorprendere ma che sa anche essere dolce e richiedere in modi più disparati le attenzioni che merita”. Un quadro che il chitarrista estende poi a tutto il genere femminile, per quanto odi generalizzare e fare di tutta l’erba un fascio.

FEDERICO ROSSI, IL COUNTDOWN PER IL CONCERTO DI VERONA

Va tutto a gonfie vele insomma e non solo dal punto di vista dell’amore, ma anche per quanto riguarda la musica. In questi giorni, Federico infatti è stato un po’ assente dai social, seppur attivissimo, proprio perché sta preparando tante sorprese per tutti gli ammiratori. Certo non dimentica di fare i dovuti allenamenti, come rivela in una serie di Storie su Instagram, nonostante il salto della corda non sia fra gli esercizi che gli riescono meglio. Federico Rossi ha già attivato il countdown per il grande concerto che si terrà il prossimo anno all’Arena di Verona. Il chitarrista e Benjamin Mascolo, con cui forma il vincente duo Benji e Fede, si preparano infatti a lasciare i palazzetti per avviare il loro tour più importante. Un giro di concerti per celebrare la loro unione, i tanti pezzi suonati insieme e i successi riscossi grazie al sostegno di numerosi ammiratori.

BENJI & FEDE ALLO ZECCHINO D’ORO

Oggi, sabato 30 novembre 2019, Federico Rossi sarà inoltre al fianco dell’amico e socio a Verissimo per lo spazio musicale. “Il nostro rapporto col web è molto importante perché è grazie a internet che abbiamo la possibilità di far vedere alle persone che ci seguono quello che facciamo. Internet è fondamentale per il nostro percorso”, raccontavano appena quattro anni fa proprio nel salotto di Silvia Toffanin, dove oggi parleranno anche d’amore e delle novità che riguardano privato e carriera. Dove e Quando è l’ultimo singolo che ha permesso ai due artisti di creare un tormentone per la scorsa estate, un po’ come è accaduto con quasi tutti i brani nati dalla loro mente. Lo dimostra anche il fatto che Benji e Fede faranno parte delle novità in giuria dello Zecchino d’Oro, che il prossimo 4 dicembre inizierà il giro di competizioni per i giovanissimi talenti.



