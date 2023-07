Mara Venier condurrà per l’ultima volta Domenica In?/ “Già quest’anno ero molto indecisa…”

Mara Venier criptica sul futuro: “Domenica In è il mio punto debole, però…”

Così come l’estate calcistica infiamma i tifosi con notizie e rumor di calciomercato, altrettanto accade per gli appassionati del piccolo schermo con le dinamiche che riguardano il famigerato “telemercato”. Le ultime settimane sono state condite da clamorosi addii, incredibili ritorni e assenze di lusso, ma prima che arrivi il mese di settembre è lecito credere che possano ancora esserci sorprese all’orizzonte. L’ultima ad aver infiammato le dinamiche in corso è stata Mara Venier con alcune dichiarazioni piuttosto eloquenti.

Mara Venier, conduttrice storica di Domenica In, è intervenuta ai microfoni di LaPresse parlando proprio del suo futuro al timone del programma domenicale. “Questo è l’ultimo; già quest’anno ero molto indecisa ma Domenica In è il mio punto debole. Quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no”. Inizia così la conduttrice – come riporta Libero Quotidiano – sottolineando come il proposito sia quello di presentare la trasmissione per l’ultimo anno. Chiaramente, nel frattempo la sua posizione per la prossima stagione è confermata e non è detto che non possa cambiare idea nel corso dell’annata.

Mara Venier e Domenica In per l’ultimo anno insieme? “Sono ormai 15 edizioni…”

Mara Venier – come riporta Libero Quotidiano – ai microfoni di LaPresse ha poi aggiunto: “Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi”. La conduttrice ha dunque spiegato come i suoi dubbi per la conduzione futura di Domenica In siano principalmente legati al suo rapporto longevo con la trasmissione. Non manca però di sottovalutare il suo amore per il format domenicale, ricordando gli ascolti record che effettivamente il programma ha sempre portato a casa.

Maria Venier racconterà storie e retroscena per un altro anno di Domenica In, poi le strade tra la conduttrice e il programma potrebbero realmente separarsi. Dopo 15 anni al timone della domenica pomeriggio la presentatrice sente forse l’esigenza di cambiare aria, consapevole del fatto che a lungo andare gli stimoli possono comunque venire meno. Già nel corso della scorsa stagione televisiva Mara Venier era stata più volte criptica sul futuro alla conduzione di Domenica In, anche per la stagione prossima ad aprire i battenti. Per i prossimi mesi dovrebbe esserci ancora lei al timone, ma per l’anno che verrà i dubbi sembrano essere non pochi.











