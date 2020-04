Federico Rossi Vs Fernanda Lessa/ “Ridi come una gallina dicendo che Paola è grassa”

E’ bastato un twee per accendere i riflettori su Federico Rossi e la sua Paola di Benedetto. A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2020, il cantante che ha sempre preferito la strada del silenzio defilandosi in questi mesi tanto da sparire per giorni lasciando temere il peggio, adesso è tornato sulla cresta dell’onda. Dopo il messaggio fatto avere in casa alla sua bella fidanzata, qualche ora fa ha deciso di prenderne le difese inveendo contro Fernanda Lessa, almeno da quello che sembra. L’ex gieffina è rea di aver deriso la sua ex coinquilina dicendo di essere “grassa”. Le parole della Lessa potrebbero essere state fraintese da parte di Federico Rossi che addirittura parla di bodyshaming ai danni della fidanzata, ma forse era solo un modo per dire che Paola sembra ingrassata da quando lei ha lasciato la casa?

FEDERICO ROSSI RISPONDE ALLE RISATE DI FERNANDA LESSA SUI CHILI DI PAOLA…

In particolare, Federico Rossi ha scritto su Twitter: “Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire.. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo GF Vip?”. Inutile dire che i commenti si spaccano e se qualcuno gli da ragione trovando Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia fuori luogo nelle loro ultime dirette parlando proprio di Paola di Benedetto, altri ancora lo trovano invece violento e soprattutto incoerente visto che denuncia “body shaming” ma usa termini come galline e “te piacess”. Come finirà questa storia e cosa ne dirà Paola quando finalmente uscirà dalla casa?



