Clizia Incorvaia a Fernanda Lessa/ “Paola di Benedetto è come una pianta grassa”

Nella serata di ieri si è tenuta una diretta Instagram da parte di due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, leggasi Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa. Le due ex inquiline hanno colloquiato fra di loro in vista della finalissima del reality show in programma domani sera su Canale 5, svelando il proprio favorito per la vittoria. Ovviamente quello dell’ex di Sarcina è il suo bel Paolo Ciavarro, e la stessa candidatura è stata fatta anche dalla modella brasiliana. Le due hanno quindi parlottato di quali siano gli inquilini che a loro modo di vedere non meriterebbero il successo, e la Lessa fa il nome di Patrick Pugliese. Nonostante all’interno della casa sembrava che andassero d’amore e d’accordo, la sudamericana ha visionato dei filmati, una volta uscita, che non le sono andati a genio. La stessa Lessa ha puntato il dito anche nei confronti di Andrea Denver, colpevole, assieme a Patrick, di aver assegnato dei soprannomi ai vari inquilini, di modo da poter sparlare alle spalle degli stessi anche pubblicamente.

CLIZIA INCORVAIA E FERNANA LESSA: “ADESSO PAOLA FA L’AMICA CON PAOLO…”

“Guarda io voterei da fare andare in finale la Elia – dice la Lessa, spiegando quale dovrebbe essere a suo avviso l’ultimo finalista del Gf Vip 4 – Denver e Patrick stanno facendo pettegolezzi. Non hanno neanche le pa..e. La Elia è una pazza scatenata, ma almeno quando si inca..a dice il nome, non si nasconde. Lui è escluso ufficialmente dalla gang del bosco”. L’Incorvaia ne ha soprattutto per Paola Di Benedetto, specificando: “Adesso sta facendo la best friend con Paolo – le parole dell’ex concorrente che tradiscono anche un pizzico di gelosia – dopo che sei uscita tu. Gli ha chiesto di dormire con lui. Come la vedi? Tipo una pianta grassa praticamente”. La replica della Lessa: “Adesso è grassa. Mio marito mi sta dicendo di smetterla”, poi l’Incorvaia corregge il tiro: “Intendevo pianta grassa tra quelle che ci sono lì, qui parte un casino”. Domani sera, per la diretta della finale, ci saranno in collegamento web tutti i vari concorrenti dell’edizione, ma l’Incorvaia (così come Salvo), non sarà presente perché squalificata: “Probabilmente non ci sarò perché sono stata squalificata in collegamento. In realtà si potrebbe anche fare, sarei in collegamento non lì in studio”.



