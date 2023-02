Federico Serra, chi è? “Andrea Bocelli” vincitore Tali e Quali Show?/ Goggi incantata

Federico Serra, chi è uno dei possibili vincitori di Tali e Quali Show 2023: l’imitazione spettacolare di Andrea Bocelli

Federico Serra è uno dei finalisti di Tali e Quali Show 2023, nonché uno dei candidati alla vittoria finale. Il ragazzo è uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione nip di Tali e Quali, dove ha lasciato il segno grazie ad una memorabile imitazione di Andrea Bocelli. Con la sua voce ha letteralmente stregato giuria e pubblico a casa. Nella puntata in cui era stato protagonista assoluto, Loretta Goggi aveva ammesso di aver ascoltato un’esibizione davvero tale e quale all’originale. Un commento di approvazione più unico che raro per Federico Serra, che ora giustamente sogna di mettere le mani sul titolo di campione e vincitore di Tali e Quali Show 2023.

Massimo Ronza, chi è? Il suo Fausto Leali vincitore Tali e Quali Show?/ Favorito ma..

La concorrenza, ovviamente, non manca, ma il classe 1987 ha tutte le carte in regola per chiudere al primo posto della classifica. Basta ammirarlo nella puntata in cui ha portato Andrea Bocelli, esibendosi sulle note di Con te partirò, per comprendere il suo potenziale e le sue capacità vocali. Ma chi è cosa sappiamo della vita privata di Federico Serra? Andiamo subito a scoprirlo.

Vincitore Tali e Quali Show 2023: chi è?/ Bocelli e Leali favoriti, ma Piero Pelù...

Federico Serra e quella passione per il mondo della musica iniziata fin da bambino. In tv a Domenica In e poi…

Federico Serra è nato il 22 dicembre del 1987 in un paesino in provincia di Novara. Fin da bambino si mostra molto interessato alla musica e ben presto, infatti, comincia a frequentare il Conservatorio, dedicandosi in una prima fase allo studio della musica pop e successivamente a quello della lirica. Dopo la morte dei genitori, Federico è andato a vivere assieme agli zii. Attualmente vive in provincia di Verona e lavora per un’azienda vinicola, quella della sua famiglia.

A partire dal 2014 Federico Serra ha preso parte a diversi spettacoli insieme al coro del Teatro Donizetti, ottenendo anche diversi riconoscimenti. Per quanto riguarda la televisione, prima di sbarcare a Tali e Quali Show 2023, spicca la partecipazione ad una puntata del 2018 di Domenica In. In quella circostanza cantò il brano Mamma. Adesso Federico vuole scrivere un’altra storia, quella di Tali e Quali. Ci riuscirà?

Tali e Quali Show 2023, finale/ Diretta e vincitore: Ubaldo Pantani e Gabriella...

© RIPRODUZIONE RISERVATA