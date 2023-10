Fedez ancora in sala operatoria per sanguinamento di un’altra ulcera: come sta?/ Resta in ospedale…

Fedez ancora in sala operatoria

Fedez resta ancora in ospedale e torna in sala operatoria a causa di un nuovo sanguinamento causato dalla presenza di una nuova ulcera. E’ quanto si apprende dal Corriere della Sera secondo cui il rapper resterà ancora presso l’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano dove è ricoverato da qualche giorno. Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, il marito di Chiara Ferragni sarebbe stato sottoposto d’urgenza ad una gastroscopia per tamponare e suturare il sanguinamento di un’altra ulcera., Successivamente, il rapper sarebbe poi stato sottoposto ad una nuova trasfuzione.

Notizia che allontanano l’ipotesi di un ritorno a casa dell’artista che, per il momento, resterà in ospedale. «È ormai certo che Fedez non verrà dimesso nella giornata di oggi», fa sapere il Corriere.

Fedez resta in ospedale: il silenzio di Chiara Ferragni

Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, Fedez resterà ancora in ospedale dove, questa mattina, sono andati a trovarlo la moglie Chiara Ferragni e i genitori. La Ferragni che ha annullato tutti i suoi impegni per stare vicino al marito, resta in silenzio non rilasciando dichiarazioni.

Negli scorsi giorni, a svelare qualche dettaglio in più sullo stato di salute dell’artista era stato il chirurgo: “Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane. Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi”.

