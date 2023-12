Fedez attacca Lucarelli: “Noi facciamo beneficenza, tu un ca…”/ La replica: “Appena fatta una donazione”

Fedez si scaglia contro Selvaggia Lucarelli: “Non hai fatto un c…”

Dopo le scuse pubbliche di Chiara Ferragni, ad intervenire a difesa di sua moglie ci ha pensato Fedez. Il rapper si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, la prima a sollevare il ‘caso Balocco‘ sottolineando proprio l’ingannevole comunicazione dell’influencer.

“La non giornalista non perde l’occasione per buttare m*rda su una cosa che ha salvato vite. Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati. La ‘non giornalista’ ha detto che io ho donato ad un ospedale privato… Meno male che insegni il cherry picking nei tuoi corsi…” ha affermato l’artista: “ Se solo avessi visto una mia intervista a Report o uno degli 800mila interventi che ho fatto, ho detto che prima di contattare il San Raffaele ho contattato l’ospedale Sacco. La raccolta fondi è stata rifiutata e sono andato al San Raffaele. Oltre a questo, abbiamo donato altri 350mila euro a ospedali pubblici. Mi piacerebbe sapere cosa hai fatto tu nel frattempo. Spoiler, un c…” ha concluso.

Selvaggia Lucarelli la replica piccata al rapper: “Ecco cosa ho fatto”

La vicenda che ha colpito Chiara Ferragni ha innescato una serie di botta e risposta tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Il rapper si è scagliato sulla giudice di Ballando con le stelle definendola “non giornalista”, insistendo sul fatto che lei non abbia fatto nulla sul piano della beneficenza.

Immediata la risposta dell’opinionista che non ha perso tempo a puntualizzare sui social: “No Fedez, non è carino dire che voi avete fatto tanto e io invece un C. Ho appena fatto fare una donazione di 1 milione di euro a un ospedale e di 1 milione e mezzo ad agem che contribuisce a tutelare i cittadini e il rispetto delle regole e del mercato! Prego.”

