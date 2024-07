Fedez attaccato da Selvaggia Lucarelli/ “I suoi nuovi amici sono pregiudicati di Milano e Codacons”

Fedez finisce nel mirino della giornalista: chi sono i nuovi amici

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni è completamente svoltata la vita del rapper milanese, costretto a reinventarsi anche fuori dalle mura domestiche. Fedez è finito nuovamente nel mirino della giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha scavato tra i rapporti stretti di recente dal cantante, dal legame ammorbidito con il Codacons, con il quale non è mai mancata tensione in passato, fino alle alleanze con alcune personalità note a Milano e non certo per fatti di beneficienza, ma per vicende di cronaca che hanno alimentato polemiche per mesi: “I gentiluomini hanno patteggiato qualche giorno fa, e dove ritroviamo uno dei tre, ovvero Alex Cologno, libero dai domiciliari e bello fresco di patteggiamento? Ma eccolo qui!”.

Poi la Lucarelli ha rivelato l’identikit di un altro nuovo amico di Fedez, che nelle scorse ore ha infiammato i social con uno scatto mostrando appunto queste nuove presenze (tra questi figurava anche Emis Killa), come Fabiano Capuzzo, capo ultrà del Milan, che come ricordato anche da Dagospia avrebbe nello sporco curriculum denunce, condanne e risse. Selvaggia poi non ha risparmiato una nuova frecciatina al cantante di Sexy shop, che nel frattempo continua a spopolare in radio: “Fedez un giorno col Codacons e un giorno con i migliori pregiudicati di Milano, del resto sono tutti amici con cui discute dei suoi valori”.

Il cantante è fidanzato con Garance Authiè: di recente la prima vacanza

Intanto Fedez sembra infischiarsene delle indagini giornalistiche di Selvaggia Lucarelli e continua a mandare avanti la sua vita dopo la rottura con l’imprenditrice digitale, sostituita nelle ultime settimane dalla nuova fiamma Garance Authiè, la modella che il rapper ha presentato al mondo intero in occasione del Gran Premio di Montecarlo dello scorso maggio.

Il cantautore lombardo, che ieri sera ha fatto tappa al Battiti Live su Canale Cinque, condotto da Ilary Blasi e Alvin, nei giorni scorsi ha goduto di qualche giorno di relax in Puglia, accompagnato proprio dalla sua Garance, che secondo alcune voci sarebbe in lizza per un posto nella casa del prossimo Grande Fratello, in partenza a settembre sulle reti Mediaset.

