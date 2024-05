Fedez, chi è il cantante: “La separazione con Chiara Ferragni? Caso Balocco ha influito”/ “Lei sarà…”

Il cantante e la separazione da Chiara Ferragni: come sono andate le cose

Tra gli ospiti più attesi del Radio Zeta Live Hits 2024 ci sarà anche il rapper, reduce dal tormentone Sexy shop con Emis Killa che proprio nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa nel mondo discografico. A distanza di mesi continua a far chiacchierare la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, con l’artista che nella famosa intervista concessa a Belve da Francesca Fagnani ha rotto il silenzio, svelando per la prima come sono andate le cose con l’imprenditrice digitale e madre dei figli Leone e Vittoria: “Anche il caso Balocco ha influito sul nostro rapporto, a lei consiglio di non fidarsi troppo di alcune persone che ha accanto – disse il rapper nel talk della Rai – , Chiara resterà per sempre la madre dei miei figli”.

A distanza di un po’ di tempo i rapporti tra gli ex Ferragnez sono rimasti freddi, con il cantante e l’influencer che si parlerebbero solo per il bene dei figli e per nient’altro, visto che entrambi si starebbero rifacendo delle vite lontano dall’orticello di casa che hanno seminato negli ultimi anni.

Fedez ricorda: “A 18 anni tentai il suicidio”

Durante la ormai celebre intervista concessa dal cantante a Francesca Fagnani furono toccati anche dei temi molto più delicati, come ad esempio il momento appena superata la maggiore età in cui Fedez tentò di togliersi la vita, per fortuna invano. “Il periodo in cui ho abusato di droghe è durato un anno. A 18 anni ho smesso perché ho tentato il suicidio tagliandomi le vene, se fai uso di sostanze che aumentano la serotonina, il cervello non la produce più e vai in depressione” raccontò il rapper a Belve.

Una fase che con l’arrivo del successo Fedez è fortunatamente riuscito a mettersi alle spalle, anche se negli ultimi anni ha ammesso di essere tornato a fare i conti con dei problemi di depressione, in particolar modo dopo la scoperta del tumore, che lo hanno portato ad assumere un certo quantitativo di psicofarmaci nell’arco delle giornate. Adesso il cantante ha iniziato una nuova fase della sua vita, lontano dall’ex moglie ma vicino alla modella Garance Authié, con la quale è stato pizzicato nei giorni scorsi in quel di Montecarlo per il GP di Formula Uno, giorno in cui il mondo ha scoperto la sua nuova fiamma.

